Супермодель пострадала от опасного вируса на Украине

Решение остаться жить на Украине было большой ошибкой, призналась топ-модель Снежана Онопко. Девушка, лицо которой появлялось на обложках ведущих мировых модных изданий, обнаружила, что ни один украинский журнал не подписан на ее Instagram.

Во время работы в России поддержка ощущалась гораздо больше, вспоминает 31-летняя модель. На Украине же Снежану игнорируют – видимо, из-за зависти. "Не пойму, это зависть или что это? Моя большая ошибка была остаться жить в стране, где не терпят людей с другим мнением, с другими взглядами", – пожаловалась Онопко своим подписчикам в соцсети.

"Россия всю жизнь поддерживала меня намного больше, потому что как бы там ни было, они своих ценят и продвигают!!! То же самое Бразилия, Испания, Америка , Британия и многие другие....Я могу сказать только одно – вы претендуете на мировой уровень, но вам до него, как мне пешком до Луны!!!!", – выплеснула свои эмоции модель.

Снежана пострадала от вируса ненависти, уверен эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Блогер отмечает, что, пожалуй, впервые на Украине кто-то так громко смог сформулировать нынешнее состояние страны.

Публикация от Snejana Onopka (@snejanaonopka15) 2 Июл 2018 в 2:08 PDT

"Нам в России уже давно стало заметно, что вирус ненависти в этой стране зашкаливает. Тех, кто пытается выразить альтернативную точку зрения, либо игнорируют, либо спускают на них цепных псов", – заявил Манукян в интервью изданию Dni.Ru.

По словам эксперта, опыты, которые над этими полными агрессии людьми проделывает президент Порошенко и его компания, можно признать вполне успешными. Манукян сожалеет, что остальные милые и радушные украинцы стали заложниками нового руководства страны.