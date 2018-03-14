Густобровая модель снялась полностью голой

Британская топ-модель и известная актриса Кара Делевинь опубликовала в своем микроблоге провокационное фото. На снимке звезда фильма "Валериан и город тысячи планет" предстала обнаженной.

Знаменитость любит бунтовать и эпатировать публику. Подруга певицы Рианны и любимая модель Карла Лагерфельда выложила в соцсеть очередной снимок в стиле ню, который сделал для нее модный турецкий фотограф Мерт Алас. Кстати, именно с ним выкладывала откровенные кадры Ирина Шейк.

На фото Кара Делевинь лежит боком в ванной с пеной. Ее взгляд исподлобья обращен в сторону фотографа. Интимные части тела скрыты удачной позой. Кара выбрала для снимка малиновую помаду и того же оттенка лак для ногтей. К слову, на снимке ее сверхгустые брови, необычность которых во многом и дала девушке путевку в мир моды, с этого ракурса выглядят вполне обычными.

Публикация от Cara Delevingne (@caradelevingne) Мар 13, 2018 в 2:10 PDT

Напомним, весной прошлого года Делевинь отличилась необычным видом в нью-йоркском Метрополитен-музее, где собрался весь цвет западного шоу-бизнеса. Причина – ежегодный бал Института костюма. Модель вышла в свет в блестящем брючном костюме. Изюминкой образа стала лысая голова (Кара побрилась для съемок), покрытая серебряной краской и стразами.

Делевинь – одна из "стильных людей фэшн-индустрии в возрасте до 45 лет" по мнению американской версии журнала Vogue. В рейтинге "50 супермоделей мира" профессионального портала Models.com фотомодель занимает пятое место. Известно, что Кара является бисексуалкой. Девушка встречалась с актрисой Мишель Родригез. В 2014—2016 годах у нее был роман с певицей Энни Кларк. В сентябре 2016 года пара рассталась.