Ирину Шейк заподозрили в измене с братом

В Сети российскую супермодель Ирину Шейк заподозрили в измене голливудскому актеру Брэдли Куперу. На фото в соцсетях девушку обнимает горячий темноволосый мужчина, которого она сама назвала братом.

Супермодель Ирина Шейк выложила в Instagram провокационное фото, на котором запечатлена в объятиях полуголого брюнета. Поклонники модели в недоумении. Звезда состоит в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером, у пары есть совместный ребенок.

Под фотографией девушка написала, что нашла близнеца в другом теле и нарекает его "турецким братом". Некоторые подписчики отреагировали саркастически: "Это брат твой не похожа (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)"; "Уже другой мужик?!а где предыдущий?". Многие выразили свои переживания за семью модели: "куда ты дела Бредли Купера????"; "Такие горячие фото, да еще и с турком, я думаю, кто-то будет сильно ревновать!.. А как же Брэдли Купер?"; "С братом так не фоткаются… Брат? Я один тут считаю, что фото выглядит немного неудобным?"; "Такое чувство, что это не брат, а любовник!"

Взволнованных фанатов успокоил один из подписчиков Ирины. Из его комментария выяснилось, что загадочный брюнет никак не может угрожать браку Шейк и Купера. Мужчина на снимке – фотограф, он гей и тоже состоит в отношениях.

Ирина Шейк и Брэдли Купер начали встречаться в 2015 году. Спустя какое-то время папарацци заметили на пальце модели помолвочное кольцо с крупным драгоценным камнем, а в апреле 2017-го у пары родилась дочь Леа-де-Сен Купер-Шейк. Несмотря на рождение совместного ребенка, пара все еще не узаконила свои отношения.