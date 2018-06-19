У отрезавшей нос Бузовой перестало двигаться лицо

Еда Путешествия Мода и красота Афиша

Самое читаемое

Малахов одной фразой заткнул неадекватную телезвезду
Меган Маркл в секси-шортах жестко подставила Кейт Миддлтон
Порновидео российской певицы слили в Сеть
Буланова получила удар в спину от родного сына
Получивший результаты ДНК-теста Зверев убежал от Малахова в слезах
партнеры
Вторник 19 июня
Лента новостей
14:02
Госдума приняла поправки в бюджет-2018
13:56
Знаменитый поэт умер после тяжелой болезни
13:37
Пьяного 32-летнего москвича выловили из Дона
13:18
Названа главная опасность жизни в больших городах
13:16
Москвичка напала с игрушечным пистолетом на подругу и оказалась в психушке
13:02
В день памяти и скорби покажут "Ленинград 42/59"
12:50
Красотки из Петербурга охмурили египтянина и сбежали с его iPhone X
12:39
У известной актрисы "съехала" грудь на красной дорожке
12:38
Чем грозит снижение цен на бензин
12:35
Волонтеры штаба Собянина определили дизайн своей формы
12:34
В Москве известного певца обокрали на 50 миллионов рублей
12:26
В Турции разбился автобус с туристами
12:17
"Я живу под прессом": Земфира обратилась к народу после срыва
12:13
Отмечавший покупку авто водитель убил девушку
12:07
В Крыму отбили грязную провокацию Киева
11:58
Бдительный пес спас хозяев от трагедии
11:45
Известную актрису упекли в психбольницу после попытки задушить мать
11:19
Сборную России ждет серьезная встряска на ЧМ-2018
11:07
В ближайшее время в Москве появятся более 50 ТПУ
11:01
Садальский выставил Галкина неудачником перед Эрнстом
10:50
"Она нужна": Лещенко сделал сенсационное заявление о Бузовой
10:38
Ребенок сгорел заживо в частном доме в Татарстане
10:28
В Башкирии парикмахер стриг клиента и внезапно умер
10:23
Второй труп за сутки: расправа над молодым артистом поразила жестокостью
10:17
Дочь в обтягивающих шортах обставила голую Волочкову
10:00
Житель Уфы выиграл в лотерею 12,7 млн рублей
09:45
Блиставшего в первом матче ЧМ Головина официально позвали в "Ювентус"
09:37
Горящий двигатель самолета сборной Саудовской Аравии сняли на видео
09:32
"Не Алла": место Пугачевой заняла другая женщина
09:14
Москвичей предупредили о жутком ветре
09:10
Молоко из пакетов признали крайне опасным
08:51
Лежащий в онкоцентре Кобзон послал тремя словами
08:38
"Вы нас обманули": Захарова заявила о подлости Запада
08:34
Главный враг России на ЧМ пригрозил разнести сборную
08:11
Известного певца расстреляли в упор средь бела дня
22:03
Прилучного и Муцениеце ждет развод со скандалом
22:02
Отец Меган Маркл выдвинул принцу Гарри ультиматум
21:51
Родственница набросилась на Лядову в студии "Пусть говорят"
21:47
Туристка из России серьезно пострадала в Турции
21:37
Народ молится о попавшем в больницу Кобзоне
21:15
Сексуальная модель оголяется на фото ради ЧМ-2018
21:05
Поиграл и хватит: Трамп отдает Украину Путину
20:45
В квартире футболиста нашли мертвого фаната
20:45
Крупный пожар в центре Ярославля попал на видео
20:10
Как облегчиться в свадебном платье
20:10
Бельгия растоптала Панаму в Сочи
20:03
"Все оставил сожителю": на Яковлева из "Иванушек" перед смертью навели гей-порчу
20:01
Отчаявшийся Порошенко бросился ябедничать на Путина
19:47
Обманутого египтянина бесплатно приютили в Екатеринбурге
19:41
Красотку-модель застукали с необычным любовником
19:31
Жена жестко высказалась о состоянии Кобзона
19:29
В Башкирии девушка пять лет проработала учителем без диплома
19:23
Забытый телефон австралийских фанатов в Волгограде нашла полиция
19:04
Известного телеведущего вышвырнули на улицу после секс-скандала
19:03
Из воинской части в Йошкар-Оле сбежал солдат
18:54
Мужчина с ребенком погибли в ДТП с фурой
18:49
После разрыва со Шнуровым у Матильды нашелся молодой поклонник
18:48
Застрявший на трамвайных путях ВАЗ сняли на видео
18:38
Британцы засомневались в вине России в отравлении Скрипалей
18:28
В парламенте Союза Белоруссии и России выступят министры двух стран
18:12
Пожилой мужчина с инфарктом неделю бегал от врачей
18:07
Мигранты заставили Меркель броситься в ноги европейцам
17:57
"Ошибка природы!" – лохматый Галкин пережил страшное унижение
17:54
Под Новосибирском перевернулась фура с пивом
17:47
Тополиный пух стал причиной крупного пожара в Дзержинске (видео)
17:41
В Ростове водитель 15 метров тащил сбитого пешехода на капоте
17:32
Шикарная свадьба дочери миллиардера вывела россиян из себя
17:23
Брошенная с шестью детьми жена Жукова бежит из страны
17:21
В Уфе на дороге загорелся КамАЗ
17:10
Швеция одолела Южную Корею благодаря пенальти
16:49
Лицемерие и подхалимаж: Солнцев прошелся по некрасивой Пугачевой
16:46
Неузнаваемую актрису Мельникову заподозрили в опьянении на шоу
16:43
Некрасивые россиянки возмутили гостей ЧМ-2018
16:38
Детский благотворительный футбольный турнир "Кубок Доброты" пройдет в Москве
16:36
Воришка залез на 12 этаж ради часов и двух планшетов
16:17
Состояние Иосифа Кобзона ухудшилось
16:04
Назван элементарный способ похудеть
15:55
Квартира одинокой пенсионерки полностью выгорела из-за спички (видео)
15:43
Последствия смертельной аварии с байкером в Москве попали на видео
15:36
В Москве откроется сразу семь новых станций метро
15:26
Найден витамин от рака груди
15:25
Мисс Бум-Бум огромным задом дала прогноз на ЧМ-2018
15:25
Россиянам пообещали взрывной рост пенсий
15:16
Высокомерная Джоли закатывает истерики на съемках
15:07
Потный жеребец довел разведенку Началову до исступления
14:49
Как после болезни: оставшаяся без волос Ирина Шейк ужаснула своим видом
14:48
Cборная России осталась без жилья на ЧМ-2018
14:30
Основатель крупного московского банка умер в тюрьме
14:29
Колониальный придаток: Украине предрекли печальную участь
14:23
Звезде "Голоса" воткнули в голову пластинки
14:14
В Коми ушлая воровка оставила без штанов жену любовника
14:12
Россиян хотят обобрать на покупках в AliExpress
14:10
Располневшая Стриженова о суррогатном материнстве: Да, я решилась на это
13:53
Малахова поймали на отвратительной подставе с Киркоровым
13:39
Володин напутствовал молодых парламентариев России и Белоруссии
13:33
Диета по зодиаку
13:25
Изменившаяся Медведева объяснила бегство к канадскому гею
13:20
Володин почтил память павших в Брестской крепости
13:18
Лазарев с расстегнутой ширинкой показал свою "личину"
12:59
"Потереться о шершавый": Бледанс склоняла к непристойностям одинокую Волочкову
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Умирающая Фриске оставила любовнику секретное послание
"Противно смотреть": хамство Галкина испортило передачу о Говорухине
63-летний Кузьмин променял жену на молодую спортсменку
Малахова поймали на отвратительной подставе с Киркоровым
"Моя попа красивее вашего лица": маньячка напала на голую Волочкову
Тайный муж Фриске откровенно о сыне Шепелева
Lifestyle

У отрезавшей нос Бузовой перестало двигаться лицо

Фото: пресс-служба Ольги Бузовой
У Ольги Бузовой за последнее время очень изменилось лицо. Из простоватой круглолицей провинциалки она превратилась в стильную столичную девушку. Лицо стало более агрессивным, глянцевым. Для ее имиджа это очень хорошо – образ стал более эффектным, запоминающимся. Что же она сделала со своей внешностью?
прочитано 10879 раз

О возможных манипуляциях Ольги Бузовой со своей внешностью Dni.Ru рассказал пластический хирург Арташес Айрапетян. По его словам, телеведущая активно использует ботокс. Мимические морщины на лбу не обнаружены ни на одной фотографии. Улыбаются только глаза.

ПО ТЕМЕ

С Бузовой случилось несчастье

Бузова влепила пощечину скандалисту Тимати

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова телеведущая

"Ольге, конечно, далеко до воскового обездвиженного ботоксом лица, но стоит быть аккуратнее с инъекциями", - предупредил эксперт. Также хирург отметил изменившуюся линию бровей певицы. Если раньше она была плавная, то сейчас углы резко подняты вверх. Это также является результатом инъекций ботокса.

Еще несколько лет назад у Бузовой были опущенные уголки глаз, а сейчас мы видим более открытые глаза и выразительный взгляд. По словам Айрапетяна, здесь мог помочь как ботокс, так и блефаропластика верхних век.

Изменился и кончик носа теледивы – раньше он был более опущенным. "Предположу, что Ольга сделала коррекцию, укоротила и приподняла его, сделав изящными черты лица. Еще раз убеждаюсь в том, что от формы носа зависит очень многое, – отметил пластический хирург. – Более выразительными стали скулы – такого результата можно достигнуть с помощью филеров".

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Но самые большие преобразования произошли в нижней трети лица. "Явно изменена скуловая линия. Возможно, ей удалили комочки Биша и сделали ментопластику, изменив форму подбородка – из круглого он превратился в более вытянутый. И вообще, все линии лица стали более четкими, прямыми, что сделало его более аристократичным. Также, судя по фото, увеличился объем верхней губы. Скорее всего, были использованы филеры, которые приподняли ее, сделав рот более чувственным", – добавил Айрапетян.

19 июня 2018, 10:47
ФОТОРЕПОРТАЖ

Восхитительная Бузова показала округлившийся живот

567

комментарии

Политика

Поиграл и хватит: Трамп отдает Украину Путину
Отчаявшийся Порошенко бросился ябедничать на Путина
Мигранты заставили Меркель броситься в ноги европейцам
Колониальный придаток: Украине предрекли печальную участь

Шоу-бизнес

Актер Сидихин убивался из-за теряющей вес дочки
"Я живу под прессом": Земфира обратилась к народу после срыва
"Муж взял далеко не сиротку": Жасмин похвасталась сказочным богатством
Орбакайте неожиданно высказалась о любовнике Пугачевой

Проишествия

В квартире футболиста нашли мертвого фаната
Бизнесмен отобрал у юной эскортницы миллион из-за плохого секса
Жестокое избиение беспомощного мужчины в Москве попало на видео
В Грузии толпа до полусмерти забила россиянина

Lifestyle

Певицу Монеточку затянули в страшный скандал
Московский театр пережил невосполнимую потерю
Смертельное проклятие забирает актеров фильма "Любовь и голуби"
Умер автор хитов Киркорова
Lifestyle

У отрезавшей нос Бузовой перестало двигаться лицо

Ведущей посоветовали не злоупотреблять инъекциями
Шоу-бизнес

Как после болезни: оставшаяся без волос Ирина Шейк ужаснула своим видом

Модель опубликовала новое фото
Происшествия

Второй труп за сутки: расправа над молодым артистом поразила жестокостью

Исполнитель попал пол обстрел со своим другом
Шоу-бизнес

Садальский выставил Галкина неудачником перед Эрнстом

Актер заявил, что надо "что-то с этим делать"

Гороскоп

Прилучного и Муцениеце ждет развод со скандалом
Диета по зодиаку
Астрологический прогноз с 18 по 24 июня
Совет на выходные

Фоторепортажи

Сексуальная модель оголяется на фото ради ЧМ-2018
Звезде "Голоса" воткнули в голову пластинки
Шикарная свадьба с Басковым и Галкиным прогремела в Подмосковье
Неймара унизили на ЧМ-2018

Спорт

Некрасивые россиянки возмутили гостей ЧМ-2018
Мисс Бум-Бум огромным задом дала прогноз на ЧМ-2018
Cборная России осталась без жилья на ЧМ-2018
Изменившаяся Медведева объяснила бегство к канадскому гею

Регионы

Жуткая трагедия в Новокузнецке потрясла Россию
Сирота из зависти зверски убил одноклассницу
Да будет свет: Крым приходит в себя после жуткого блэкаута
На Крымском мосту произошла трагедия
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru