Потерявшая голос Бузова рассмешила народ

Поющая ведущая Ольга Бузова пожаловалась поклонникам на здоровье. Исполнительница потеряла голос.

В своем Instagram Ольга опубликовала очередной легкомысленный пост, прикрепив к нему фотографию своих ягодиц: звезда позирует на террасе в бикини. "Люблю крыши 🏠🏠🏠 В них есть свой шарм...и ощущение свободы...🕊 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала исполнительница ниже.

Поклонники принялись высказываться и расспрашивать звезду в комментариях. "Как голос? Восстановила?", – уточнила у Бузовой фанатка. Певица ответила ей отрицательно.

Злопыхатели тут же накинулись на Ольгу с критикой. Завистники изощренно обливали певицу грязью и сыпали колкостями в ее сторону. "Как голос восстановить если его нет ?", "чей голос какой голос что голос? 😕", "с пением завязывай, без слуха и голоса просто ужасно выглядишь!ЛУЧШЕ ЗАМУЖ!Больше будет украшать👌", "зачем тебе голос? Вживую в любом случае не поешь", "как можно сорвать голос,которого не было???", "Зачем лечить, все равно у тебя голоса нет!!", "голоса нет только у глухонемого....вы наверное путаете его с вокальными данными...!", "а что случилось то? Голос надорвала", – не унимались недруги Бузовой.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 13 Июн 2018 в 1:57 PDT

О проблемах Ольги с вокалом поговаривают уже давно. По слухам, телеведущая берет уроки у педагога по пению, однако существенных результатов пока не видно.

Добавим, что недавно Бузова разочаровала фанатов исполнением вживую. Ольга выступала на Fashion People Awards 2018 с новым синглом "Чемпион". Видимо, формат выступления не предусматривал открывание рта под фонограмму, поэтому Бузовой пришлось петь самой. Ольга периодически теряла дыхание, поэтому временами ее не было слышно, а иногда можно было уловить, как телеведущая не попадает в ноты.