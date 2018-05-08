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Lifestyle

Как распознать в шаурме кошатину

Фото: Dni.Ru
Биологи из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН в Пущино разработали простой и точный метод по определению сорта мяса. Он позволяет отличить кошатину от курятины.
прочитано 719 раз

Чтобы определить более десяти сортов мяса, ученые использовали вариант так называемой мультипраймерной полимеразной цепной реакции (ПРЦ) (метод диагностики в молекулярной биологии – прим. ред.). Он оказался удобнее и дешевле, чем другие методы. 

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"Разработанный тест проводится легко, быстро и дешево. Нами были осуществлены все проверки его специфичности, чувствительности и воспроизводимости", — приводит слова одной из создательниц теста Ольги Прусаковой "РИА Новости". В настоящее время тип мяса определяют либо при анализе белков, либо по ДНК.

Однако эти способы имеют целый ряд недостатков. В частности, для их проведения необходимо использование дорогой. Анализ же российских ученых требует лишь одной пробирки, двух часов и двух научных приборов — электрофорезной камеры и ПЦР-амплификатора. 

Не секрет, что недобросовестные производители уличного фаст-фуда, в том числе и шаурмы, нередко подменяют дорогостоящие ингредиенты более дешевыми. На слуху и жуткие истории о том, что наиболее изощренные и циничные "повара" используют в качестве начинки для своих изделий мясо кошек и собак. Хочется надеяться, что с новым изобретением такие страшилки и вовсе канут в Лету.

Автор: Людмила Фоканова8 мая 2018, 17:04

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