Как распознать в шаурме кошатину

Биологи из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН в Пущино разработали простой и точный метод по определению сорта мяса. Он позволяет отличить кошатину от курятины.

Чтобы определить более десяти сортов мяса, ученые использовали вариант так называемой мультипраймерной полимеразной цепной реакции (ПРЦ) (метод диагностики в молекулярной биологии – прим. ред.). Он оказался удобнее и дешевле, чем другие методы.

"Разработанный тест проводится легко, быстро и дешево. Нами были осуществлены все проверки его специфичности, чувствительности и воспроизводимости", — приводит слова одной из создательниц теста Ольги Прусаковой "РИА Новости". В настоящее время тип мяса определяют либо при анализе белков, либо по ДНК.

Однако эти способы имеют целый ряд недостатков. В частности, для их проведения необходимо использование дорогой. Анализ же российских ученых требует лишь одной пробирки, двух часов и двух научных приборов — электрофорезной камеры и ПЦР-амплификатора.

Не секрет, что недобросовестные производители уличного фаст-фуда, в том числе и шаурмы, нередко подменяют дорогостоящие ингредиенты более дешевыми. На слуху и жуткие истории о том, что наиболее изощренные и циничные "повара" используют в качестве начинки для своих изделий мясо кошек и собак. Хочется надеяться, что с новым изобретением такие страшилки и вовсе канут в Лету.