Съевшая шаурму под Москвой девочка отравилась наркотиками

В столице 17-летняя девочка госпитализирована в токсикологическое отделение с диагнозом: отравление амфетаминами. Предположительно, причиной интоксикации стала шаурма.

Как сообщает РЕН ТВ, школьница вместе с братом купила шаурму в продуктовой палатке в подмосковных Химках. Девочке стало плохо сразу после того, как она съела фастфуд. Мама посоветовала подростку выпить лекарства, но они не оказали должного воздействия.

Сама девочка утверждает, что никаких запрещенных веществ она не употребляла. По данному факту проводится проверка.