Кафе в Москве оштрафовали из-за запаха шаурмы

Суд оштрафовал кафе "Шаурма-гриль", расположенное на первом этаже жилого дома на улице Миклухо-Маклая на юго-западе Москвы после жалобы одного из жильцов на сильный запах шаурмы, передает сетевое издание m24.ru. В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что провели внеплановую проверку в отношении хозяина заведения.

Специалисты установили, что в кафе с нарушением смонтировали вентиляцию. Также вытяжкой не были оборудованы санузел персонала, электрический гриль, гриль для кур и аппарат для приготовления шаурмы. Кроме того, в зоне готовки не оказалось воздушного душирования. Владельцу кафе придется заплатить штраф в размере двух тысяч рублей и устранить нарушения до 7 мая 2018 года.