Модель-толстушка разделась до трусов

Знаменитая модель plus-size Эшли Грэм показала откровенное фото в нижнем белье. Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото Эшли, прославившаяся благодаря своими "аппетитным" формам, позирует в полупрозрачных трусиках и бюстгальтере нежно-розового цвета. При этом девушка ничуть не стесняется того, что ее фигура не соответствует общепринятым стандартам.

Пользователи оценили фотографию по достоинству и осыпали модель комплиментами. "У вас есть подарок от Бога. Ваша фигура настолько прекрасна, дорогая…", "Отличный внешний вид", "Вы так великолепны!", "Вы одна из самых красивых женщин, которых я видел", – написали фолловеры.

Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) 17 Апр 2018 в 8:30 PDT

Отметим, Эшли довольно часто снимается в нижнем белье и бикини. Причем зачастую ее фотографирую в бикини или нижнем белье. Многие поклонники уверены, что такие снимки выгодно подчеркивают ее выдающиеся внешние данные. Критики осторожно замечают, что во многом все зависит от ракурса.

Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) 13 Фев 2018 в 7:49 PST

Эшли Энн Грэм считается самой высокооплачиваемой моделью plus-size. В свои 30 лет и 91 килограмм веса она постоянно занята на съемках.

По мнению экспертов, у Эшли есть все шансы на то, чтобы потеснить на подиуме Ирину Шейк, Беллу Хадид и Адриану Лиму. В январе 2017 года девушка впервые появилась на обложке британского Vogue.