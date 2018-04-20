Модель-толстушка разделась до трусов
На фото Эшли, прославившаяся благодаря своими "аппетитным" формам, позирует в полупрозрачных трусиках и бюстгальтере нежно-розового цвета. При этом девушка ничуть не стесняется того, что ее фигура не соответствует общепринятым стандартам.
Пользователи оценили фотографию по достоинству и осыпали модель комплиментами. "У вас есть подарок от Бога. Ваша фигура настолько прекрасна, дорогая…", "Отличный внешний вид", "Вы так великолепны!", "Вы одна из самых красивых женщин, которых я видел", – написали фолловеры.
Отметим, Эшли довольно часто снимается в нижнем белье и бикини. Причем зачастую ее фотографирую в бикини или нижнем белье. Многие поклонники уверены, что такие снимки выгодно подчеркивают ее выдающиеся внешние данные. Критики осторожно замечают, что во многом все зависит от ракурса.
Эшли Энн Грэм считается самой высокооплачиваемой моделью plus-size. В свои 30 лет и 91 килограмм веса она постоянно занята на съемках.
По мнению экспертов, у Эшли есть все шансы на то, чтобы потеснить на подиуме Ирину Шейк, Беллу Хадид и Адриану Лиму. В январе 2017 года девушка впервые появилась на обложке британского Vogue.
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