Голые знаменитости

Фотографии голых знаменитостей попадают в интернет самыми разными путями. Некоторые выкладывают провокационные снимки сами, другие становятся жертвами хакеров или излишне ретивых папарацци. Как бы то ни было, теперь любой пользователь Сети может воочию убедиться, что ничто человеческое звездам не чуждо.