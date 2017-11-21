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Lifestyle

Пышнотелая модель рвется стать "ангелом" Victoria’s Secret

Эшли Грэм. Фото: instagram.com/theashleygraham
Известная американская модель плюс-сайз Эшли Грэм в очередной раз заявила о своем желании сотрудничать с культовой маркой нижнего белья Victoria’s Secret. Прямо перед показом новой коллекции бренда красотка с пышными формами опубликовала свое фото в образе "ангела".
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Похоже, 30-летняя модель Эшли Грэм всерьез намерена устроить революцию, став первым "целлюлитным ангелом" Victoria’s Secret. И это притом, что главная "фишка" бренда нижнего белья – в идеально сложенных моделях, которые проходят тщательный отбор на предмет неземной красоты. 

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Видимо, пышнотелую Эшли этот факт совсем не смущает. Накануне показа новой коллекции Victoria’s Secret в Шанхае модель ввела поклонников в заблуждение, опубликовав свой снимок в образе "ангела". 

На фото Эшли идет по подиуму в нижнем белье с крыльями за спиной, сделанными с помощью специальной компьютерной программы. "Получила свои крылья", – дерзко подписала изображение модель.

Фолловеры красотки сразу же стали забрасывать ее вопросами о том, неужели она теперь действительно сотрудничает с Victoria’s Secret, передает Life.ru. Оказалось, что снимок – не более чем заявка Эшли на роль "ангела". 

Модель уже говорила о своем страстном желании сотрудничать с культовой маркой. Она также выкладывала в соцсетях свое изображение в образе "ангела", написав под ним: "Когда мне предложат выйти на показ Victoria’s Secret, я соглашусь!"

По мнению экспертов, у Эшли есть все шансы на то, чтобы потеснить на подиуме Ирину Шейк, Беллу Хадид и Адриану Лиму. На данный момент Грэм является одной из самых успешных моделей в категории плюс-сайз. В январе 2017 года Эшли впервые появилась на обложке британского Vogue.

За свою карьеру она также успела отметиться на обложках Harper's Bazaar, Glamour и Elle UK. Не исключено, что бренд Victoria’s Secret решит проявить толерантность и позовет Эшли на показ.

Автор: Рудольф Великолепный21 ноября 2017, 11:12
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Сексуальные модели Victroria's Secret оголились на подиуме

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