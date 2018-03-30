Вечно голодная 172-килограммовая девочка стала королевой красоты 

Жительница США сумела одержать победу на конкурсе красоты для инвалидов, несмотря на то что ее вес составляет порядка 172 килограммов. Теперь 15-летняя девушка настроена покорять новые высоты.

Анна Ханкинс из штата Миссисипи родилась с синдромом Прадера – Вилли, из-за которого постоянно хочет есть. Родители рассказывали, что девочка таскала еду из чужих тарелок, могла съесть пачку печенья за раз и даже искала съестное в мусорной корзине. Дошло до того, что холодильник и шкафы пришлось закрывать. Данный синдром встречается один раз на 12-15 тысяч новорожденных, передает газета Daily Mail.

Сейчас девушке 15 лет и она весит 172 килограмма. Ханкинс питается только здоровой пищей, но из-за заболевания никак не может похудеть. Своими хобби она называет пение и макияж. По словам ее матери, на Анну часто показывают пальцем и смеются в общественных местах.

Участие в разных мероприятиях придает девушке уверенности в своих силах и помогает бороться со страхом появления на публике. Конкурс красоты Miss Amazing не единственный, где Анна одержала победу, на ее счету уже три трофея.





Девушка радуется не только выступлениям, но и подготовке к мероприятиям, это доставляет ей колоссальное удовольствие. Она начала ощущать себя красивой с макияжем, в платье и с прической. Все заботы, связанные с соревнованиями, берут на себя ее родители. Даже 12-летний брат помогает Анне соблюдать диету.

Участие в конкурсах красоты физически тяжело дается Анне, поэтому ей приходится использовать кислородную подушку. Слишком большой вес не позволяет ей нагибаться, чтобы зашнуровать обувь или поправить одежду. Тем не менее девушка не собирается прекращать участвовать в таких мероприятиях.