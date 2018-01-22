Муж слил в Сеть "голое" фото 155-килограммовой модели
Мужчина выложил изображение голой Тесс, присоединившись к "Женскому маршу" в США, который был нацелен на привлечение внимания к проблемам неравноправия. Представительниц прекрасного пола поддержали такие знаменитости, как Натали Портман, Скарлетт Йоханссон и Ева Лонгория.
"Женщины заслуживают уважения, полностью они голые или одетые с головы до пят. Я сделал это фото несколько недель назад, чтобы опубликовать его именно сегодня. Никакого фотошопа здесь нет", - подписал снимок обнаженной жены Ник Холлидей.
С Тесс он познакомился посредством платформы Tumblr, сообщает the Sun. После семимесячного общения в социальных сетях они решили встретиться, а в 2015 году связали себя узами брака.
Отметим, что Тесс Холлидей – одна из самых успешных моделей plus size в современной модной индустрии. На волне популярности бодипозитива для многих эта стильная и яркая девушка стала объектом для подражания, ведь она не стесняется лишних килограммов и с удовольствием выставляет свою фигуру напоказ.
Впрочем, противники Тесс утверждают, что ее пышные формы – результат ожирения, поэтому она никак не может олицетворять собой красоту и здоровье. Вес девушки составляет 155 килограммов.
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