Муж слил в Сеть "голое" фото 155-килограммовой модели

Австралийский бизнесмен и супруг 32-летней модели plus size Тесс Холлидей Ник опубликовал на своей странице в Instagram снимок жены нагишом на фоне гор. Он потребовал уважения "ко всему женскому и прекрасному".

Мужчина выложил изображение голой Тесс, присоединившись к "Женскому маршу" в США, который был нацелен на привлечение внимания к проблемам неравноправия. Представительниц прекрасного пола поддержали такие знаменитости, как Натали Портман, Скарлетт Йоханссон и Ева Лонгория.

Публикация от Nick Holliday (@nickhollidayco) Янв 20, 2018 at 12:30 PST

"Женщины заслуживают уважения, полностью они голые или одетые с головы до пят. Я сделал это фото несколько недель назад, чтобы опубликовать его именно сегодня. Никакого фотошопа здесь нет", - подписал снимок обнаженной жены Ник Холлидей.

С Тесс он познакомился посредством платформы Tumblr, сообщает the Sun. После семимесячного общения в социальных сетях они решили встретиться, а в 2015 году связали себя узами брака.

Публикация от Tess Holliday♥️ (@tessholliday) Янв 17, 2018 at 5:24 PST

Отметим, что Тесс Холлидей – одна из самых успешных моделей plus size в современной модной индустрии. На волне популярности бодипозитива для многих эта стильная и яркая девушка стала объектом для подражания, ведь она не стесняется лишних килограммов и с удовольствием выставляет свою фигуру напоказ.

Публикация от Tess Holliday♥️ (@tessholliday) Дек 7, 2017 at 6:49 PST

Впрочем, противники Тесс утверждают, что ее пышные формы – результат ожирения, поэтому она никак не может олицетворять собой красоту и здоровье. Вес девушки составляет 155 килограммов.