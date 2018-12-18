Известная ведущая показала все свои прелести
Крук призналась, что ей не терпелось похвастаться перед поклонниками бэкстейджем новой работы с фотографом. На снимке Валерия позирует в обтягивающем боди, показывая спортивную фигуру.
"Когда не можешь дождаться обработанных фото, а выставить сильно хочется!" – прокомментировала пост теледива. Однако фолловеры модели отметили, что снимок вовсе не нуждается в редактировании, поскольку у Валерии и без того восхитительное тело.
"Детка! Ты идеальна", "Нет предела совершенству!", "Можно не обрабатывать", "Вау, Валерия, выглядишь фантастически красиво", "Лера, у Вас очень красивые икры!" – одарили комплиментами Крук подписчики. К слову, на страницу телеведущей подписаны 202 тысячи человек.
Напомним, что 23-летняя украинская модель Вероника Дидусенко сфотографировалась обнаженной во время отдыха в Таиланде и выложила снимок в соцсеть. Ранее она стала героиней скандала на конкурсе красоты "Мисс Украина".
После победы на соревнованиях организаторы выяснили, что Дидусенко была замужем, у нее есть ребенок. Это является грубым нарушением правил участия в конкурсе. Из-за этого девушка была лишена титула.
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