Украинская модель показала голое тело после жуткого унижения

23-летняя Вероника Дидусенко сфотографировалась обнаженной во время отдыха в Таиланде. Девушка опубликовала снимки на своей странице в Instagram.

Модель улетела в провинцию Краби. Там киевлянка разместилась в одном из элитных пятизвездочных спа-отелей. Дидусенко с удовольствием нежится на солнце и плещется в Андаманском море.

Кроме того, модель выкладывает в свой микроблог снимки с отдыха. Девушка сфотографировалась на курорте совершенно голой. Вероника позирует на одном из них в воде, прикрывая пикантные части тела руками, передает "Обозреватель". На втором фото она стоит в бассейне, немного приоткрыв грудь.

Поклонники восхитились снимками Дидусенко, написав ей множество комплиментов в комментариях. "Выглядите потрясающе", "Самая красивая женщина на планете Земля", "Прекрасная", – отметили фолловеры.

Ранее киевлянка стала героиней скандала на конкурсе красоты "Мисс Украина". После победы на соревнованиях организаторы выяснили, что Вероника Дидусенко была замужем и у нее есть ребенок. Это является грубым нарушением правил участия в конкурсе. Из-за этого девушка была лишена титула.

Обладательницей титула "мисс Украина – 2018" стала 19-летняя Леонила Гузь. Пользователи Сети посчитали решение судей "проплаченным и позорным".