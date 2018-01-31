Меланья Трамп в костюме Клинтон шокировала мужа

Дональда Трампа вывели из себя во время выступления с первым ежегодным посланием к конгрессу. Его супруга Меланья явилась на церемонию, одетая в стиле Хиллари Клинтон, которая была соперницей президента на выборах 2016 года.

Первая леди появилась в Капитолии в кремовом брючном костюме Christian Dior, белой шелковой блузе Dolce & Gabbana и туфлях Christian Louboutin. Меланья Трамп и президент США прибыли на церемонию по отдельности.

Наряд первой леди вызвал волну комментариев в соцсетях. Когда же Меланья не встала вместе с остальными присутствующими во время слов президента о том, что "вера и семья, а не правительство и бюрократия лежат в центре демократии", пользователи возбудились еще больше.

Наблюдатели определили поведение первой леди как троллинг в отношении мужа. Они отметили, что наряд Меланьи очень напоминает костюм Хиллари Клинтон, который был на ней в день номинации ее кандидатом в президенты от Демократической партии, пишет US Magazine.

"Меланья троллит Трампа брючным костюмом в стиле Хиллари", – заметил один из подписчиков. "Нет, не троллит. Она просто ненавидит его, как и все мы", – отреагировал пользователь, настроенный более агрессивно.

Melania is trolling Trump with that Hillary style pants suit. #SOTU pic.twitter.com/Ij5aZiMUmh — Mike (@thedecider99) 31 января 2018 г.

Как писали Dni.Ru, журналисты подметили охлаждение отношений между президентом США и его женой. В частности, Дональд и Меланья Трамп не отметили 13-ю годовщину свадьбы, которая состоялась 22 января, а позже супруга не поехала с главой государства в Давос.

No, Melania Trump is not trolling her husband. She just hates him like the rest of us https://t.co/YFlsSDu7zH pic.twitter.com/4QvDoiD116 — NYLON (@NylonMag) 29 января 2018 г.

Американские СМИ заключили, что первая леди США отказалась ехать с Трампом в официальную командировку из-за малоприятных новостей. Президенту не удалось скрыть некоторые факты личной жизни. Супруге – как, впрочем, и широкой общественности – стало известно, что в 2006-2010 годах, когда Дональд уже был женат на Меланье, у него были отношения с другой женщиной. Выяснилось, что перед началом президентской гонки адвокат Трампа заплатил бывшей возлюбленной магната за молчание. Порнозвезда Сторми Дэниелс получила от него 130 тысяч долларов.

Меланья и Дональд поженились 22 января 2005 года. 20 марта 2006-го у них родился сын Бэррон. Журналисты уверены, что изменять жене Трамп начал как раз после появления на свет ребенка.