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Меланья Трамп

фотомодель, дизайнер
Меланья Трамп
  • Дата рождения: 26 апреля 1970
  • Место рождения: Севница (Словения)
  • Знак зодиака: Телец
  • Жена/Муж: Дональд Трамп
  • Дети: сын Бэррон Трамп

Супруга 45-го президента США Дональда Трампа. Родилась в 1970 году в Севнице в Словении, входившей в состав Социалистической Федеративной Республики Югославии. Поступила в Люблянский университет по специальности "архитектура и дизайн", но бросила обучение после первого курса, переехав в Милан.

Модельная карьера Меланьи началась, когда ей было 16 лет.

Работая для журнала Allure, в 1999 году познакомилась с Дональдом Трампом. Отношения с ним укрепились, когда Меланья стала профессиональной моделью и начала выступать в Нью-Йорке. Их связь получила огласку после запуска успешного бизнес-ориентированного реалити-шоу Трампа The Apprentice, а также после выступления Кнавс с Трампом на радио-шоу Ховарда Стерна, где Трамп сообщил о "любви своей жизни".

Позже Кнавс начала сотрудничать с британским журналом GQ, для которого позировала обнаженной, и ее фото появилось на обложке выпуска журнала за январь 2000 года.

Меланья появлялась на обложках таких изданий, как Vogue, Harper’s Bazaar, Ocean Drive, In Style, New York Magazine, Avenue, Allure, Vanity Fair, Self, Glamour, Elle, Sports Illustrated Swimsuit Issue. Также она снялась в фильме "Образцовый самец".

Трамп и Кнавс обручились в 2004, а поженились в 2005 году в Епископальной церкви Виезды у моря в Палм-Бич. Торжество продолжилось в усадьбе Трампа Mar-a-Lago, в зале площадью 1,58 тыс. кв. м. В качестве гостя на свадьбе Трампа присутствовала в том числе и Хиллари Клинтон.

Свадебное платье Меланьи от Кристиана Диора стоило 200 тысяч долларов. Главным украшением праздника стал свадебный торт более полутора метров высотой, покрытый тремя тысячами роз.

20 марта 2006 года у пары родился сын Бэррон Уильям Трамп. Он стал пятым ребенком Трампа.

В феврале 2010 года Меланья объявила о запуске ювелирной коллекции собственного дизайна.

20 января 2017 года Трамп стала первой леди США.

Любимые женщины Дональда Трампа

Любимые женщины Дональда Трампа
Успешному бизнесмену, экс-президенту США Дональду Трампу приписывали множество романов. Оно и неудивительно: влиятельный и харизматичный миллиардер всегда пользовался популярностью у рпотивоположного пола. Ивана Трамп Первая супруга Дональда Трампа была красоткой.

Бросила у трапа самолета: Меланья Трамп публично унизила мужа

Бросила у трапа самолета: Меланья Трамп публично унизила мужа
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"Похожа на большую кучу мяса": появившуюся на митинге Меланию Трамп разнесли за внешний вид

"Похожа на большую кучу мяса": появившуюся на митинге Меланию Трамп разнесли за внешний вид
Пользователи Сети обсуждают снимки с митинга в Джорджии, который посетили Дональд и Мелания Трамп. Первая леди США шокировала народ нарядом. Его сравнили со шкурой животного. Мелания Трамп всегда старается выглядеть элегантно.

Это же Трамп: жену Байдена "раздели" на глазах у всех

Это же Трамп: жену Байдена "раздели" на глазах у всех
Джо Байден еще не успел официально вступить в должность президента США, а СМИ всего мира уже во всю разбирают по полочкам жизнь его семьи. Пресса разобралась, что же носит его супруга Джилл Байден. Будущую первую леди Америки неожиданно уличили в копировании нарядов ее предшественницы Мелании Трамп.

Трамп заболел коронавирусом

Трамп заболел коронавирусом
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50-летняя Меланья Трамп произвела фурор в Белом доме

50-летняя Меланья Трамп произвела фурор в Белом доме
Меланья Трамп приняла участие в дискуссии на тему осведомленности о серповидноклеточной анемии. Первая леди США привлекла особое внимание к себе элегантным нарядом. Мероприятие проходило в Белом доме.

Меланья Трамп удивила резкой сменой имиджа

Меланья Трамп удивила резкой сменой имиджа
Меланья Трамп вместе с мужем, президентом США побывали с деловым визитом в Индии. Первая леди Америки выбрала для торжественного приема довольно странный для себя наряд. В президентский дворец в Нью-Дели Меланья Трамп явилась в ярко-розовом наряде от Carolina Herrera, напоминающем свободный балахон.

Леденец на палочке: Меланью Трамп оплевали за нелепый наряд

Леденец на палочке: Меланью Трамп оплевали за нелепый наряд
Первая леди Америки никак не может угодить журналистам. Таблоиды США вновь раскритиковали наряд Меланьи Трамп, сравнив его с леденцом на палочке. Американская пресса просто недолюбливает Меланью Трамп, иначе как объяснить тот факт, что ее критикуют после каждого появления на публике? Не исключено, что она просто жертва обстоятельств, а нападки направлены на ее мужа, президента Америки Дональда Трампа.

Была мила: Меланья Трамп восхитила народ щедростью

Была мила: Меланья Трамп восхитила народ щедростью
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