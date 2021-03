Меланья Трамп фотомодель, дизайнер

Супруга 45-го президента США Дональда Трампа. Родилась в 1970 году в Севнице в Словении, входившей в состав Социалистической Федеративной Республики Югославии. Поступила в Люблянский университет по специальности "архитектура и дизайн", но бросила обучение после первого курса, переехав в Милан.

Модельная карьера Меланьи началась, когда ей было 16 лет.

Работая для журнала Allure, в 1999 году познакомилась с Дональдом Трампом. Отношения с ним укрепились, когда Меланья стала профессиональной моделью и начала выступать в Нью-Йорке. Их связь получила огласку после запуска успешного бизнес-ориентированного реалити-шоу Трампа The Apprentice, а также после выступления Кнавс с Трампом на радио-шоу Ховарда Стерна, где Трамп сообщил о "любви своей жизни".

Позже Кнавс начала сотрудничать с британским журналом GQ, для которого позировала обнаженной, и ее фото появилось на обложке выпуска журнала за январь 2000 года.

Меланья появлялась на обложках таких изданий, как Vogue, Harper’s Bazaar, Ocean Drive, In Style, New York Magazine, Avenue, Allure, Vanity Fair, Self, Glamour, Elle, Sports Illustrated Swimsuit Issue. Также она снялась в фильме "Образцовый самец".

Трамп и Кнавс обручились в 2004, а поженились в 2005 году в Епископальной церкви Виезды у моря в Палм-Бич. Торжество продолжилось в усадьбе Трампа Mar-a-Lago, в зале площадью 1,58 тыс. кв. м. В качестве гостя на свадьбе Трампа присутствовала в том числе и Хиллари Клинтон.

Свадебное платье Меланьи от Кристиана Диора стоило 200 тысяч долларов. Главным украшением праздника стал свадебный торт более полутора метров высотой, покрытый тремя тысячами роз.

20 марта 2006 года у пары родился сын Бэррон Уильям Трамп. Он стал пятым ребенком Трампа.

В феврале 2010 года Меланья объявила о запуске ювелирной коллекции собственного дизайна.

20 января 2017 года Трамп стала первой леди США.