Меланья Трамп отказалась спать с мужем-изменщиком

Узнавшая об измене мужа Меланья Трамп больше не ночует в Белом доме. Первая леди США переехала в отель.

Меланья уже три ночи провела в одной из гостиниц Вашингтона. Однако официальный представитель первой леди Стефани Гришем все сообщения о размолвке супругов отвергает.

"Невероятное количество лживых и непристойных сообщений о миссис Трамп появилось в последнее время на страницах таблоидов и в телевизионных репортажах. Первая леди США сосредоточена на семье и своих обязанностях и не принимает участия в описываемых нереалистичных событиях", – заявила Гришем.

Сама Меланья даже была вынуждена показаться на публике, чтобы утихомирить страсти, разгоревшиеся вокруг ее семьи. 25 января она посетила мемориальный музей Холокоста. Но американские СМИ сочли этот выход за попытку скрыть правду.

Как писали Dni.Ru, Дональд и Меланья Трамп не отметили 13-ю годовщину свадьбы, которая состоялась 22 января. А после этого первая леди США отказалась сопровождать президента в Швейцарию.

Публикация от Daesh (@daesh) Янв 24, 2018 at 12:55 PST

Основания для такого поведения у Меланьи оказались довольно веские. Она узнала, что в 2006-2010 годах у Дональда были отношения с другой женщиной – порнозвездой Сторми Дэниелс. Выяснилось, что перед началом президентской гонки адвокат Трампа заплатил бывшей возлюбленной магната 130 тысяч долларов за молчание.

Напомним, Меланья и Дональд Трамп поженились 22 января 2005 года. 20 марта 2006-го у них родился сын Бэррон. Журналисты уверены, что изменять жене Трамп начал как раз после рождения ребенка.

