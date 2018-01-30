Ботоксу нашли необычное применение
Таким образом инъекции ботулотоксина (нейротоксина белковой природы, вырабатываемого бактериями Clostridium botulinum) помогают избавить лицо от жирного блеска, более всего распространенного в так называемой Т-зоне: нос, подбородок, участки лба над бровями. Несмотря на то что этот эффект - побочный, он станет для пользующихся инъекциями ботокса отличным подспорьем при борьбе с жирным блеском лица.
"Хотя этого способа избавления от избыточной жирности и маслянистого блеска кожи нет в рекомендации FDA, мы обнаружили, что это обычный побочный эффект при инъекциях, прописанных для борьбы с морщинами. Также у пациентов снижается потливость в этих областях: поскольку мышцы лица парализованы инъекцией, они не сокращаются и не стимулируют сальные и потовые железы вырабатывать секрет", – приводит Lenta.ru слова доктора Джошуа Цейхнера, директора по косметологическим исследованиям дерматологического департамента больницы Mount Sinai в Нью-Йорке.
Он отметил, что в его практике появляется все больше пациентов, жалующихся на жирный блеск кожи. Чаще всего это люди в возрасте около 30 лет. Цейхнер надеется, что такой эффект от инъекций ботокса сможет им помочь.
Отметим, для многих использование этого препарата может плохо кончиться. Dni.Ru рассказывали о негативных последствиях использования ботокса. Полное его название – Botulinum toxin type. Это один из сильнейших ядов, который действует на нервную систему. До того как индустрия красоты стала применять инъекции ботокса в своих целях, препарат использовали только в медицине для воздействия на проявления эпилептического характера, а также для больных с ДЦП.
Ботокс блокирует нервно-мышечную передачу, или проще говоря – способность мозга посылать мышцам сигналы к сокращению. Они расслабляются, что ведет к разглаживанию мимических морщин и лифтингу тканей лица. Поскольку мышцы расслабились, они уже больше не сминают обтягивающую их кожу. Обычно через три-девять месяцев отрастают новые нервные окончания, и мимическая активность возвращается.
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