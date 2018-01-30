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Lifestyle

Ботоксу нашли необычное применение

Фото: GLOBAL LOOK press
Ученые обнаружили необычное полезное свойство ботокса. Он замедляет выработку кожного сала. 
прочитано 608 раз

Таким образом инъекции ботулотоксина (нейротоксина белковой природы, вырабатываемого бактериями Clostridium botulinum) помогают избавить лицо от жирного блеска, более всего распространенного в так называемой Т-зоне: нос, подбородок, участки лба над бровями. Несмотря на то что этот эффект - побочный, он станет для пользующихся инъекциями ботокса отличным подспорьем при борьбе с жирным блеском лица.

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"Хотя этого способа избавления от избыточной жирности и маслянистого блеска кожи нет в рекомендации FDA, мы обнаружили, что это обычный побочный эффект при инъекциях, прописанных для борьбы с морщинами. Также у пациентов снижается потливость в этих областях: поскольку мышцы лица парализованы инъекцией, они не сокращаются и не стимулируют сальные и потовые железы вырабатывать секрет", – приводит Lenta.ru слова доктора Джошуа Цейхнера, директора по косметологическим исследованиям дерматологического департамента больницы Mount Sinai в Нью-Йорке.

Он отметил, что в его практике появляется все больше пациентов, жалующихся на жирный блеск кожи. Чаще всего это люди в возрасте около 30 лет. Цейхнер надеется, что такой эффект от инъекций ботокса сможет им помочь.

Отметим, для многих использование этого препарата может плохо кончиться. Dni.Ru рассказывали о негативных последствиях использования ботокса. Полное его название – Botulinum toxin type. Это один из сильнейших ядов, который действует на нервную систему. До того как индустрия красоты стала применять инъекции ботокса в своих целях, препарат использовали только в медицине для воздействия на проявления эпилептического характера, а также для больных с ДЦП.

Ботокс блокирует нервно-мышечную передачу, или проще говоря – способность мозга посылать мышцам сигналы к сокращению. Они расслабляются, что ведет к разглаживанию мимических морщин и лифтингу тканей лица. Поскольку мышцы расслабились, они уже больше не сминают обтягивающую их кожу. Обычно через три-девять месяцев отрастают новые нервные окончания, и мимическая активность возвращается.

Автор: Михаил Войцеховский30 января 2018, 16:08
ФОТОРЕПОРТАЖ

70-летнего Сталлоне изуродовал ботокс

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