Страшные последствия омолаживающих процедур

Абсолютно все девушки неравнодушны к своей внешности. В надежде сохранить и продлить молодость лица, они обращаются к услугам косметологов, которым доверяют свое здоровье и красоту. Всегда ли такое доверие оправдано? Какие самые популярные процедуры нам могут предложить в косметологическом кабинете и насколько они безопасны?

Разобраться в этом читателям Dni.Ru помогла эксперт по здоровому питанию и фитнесу, международный тренер по фейсбилдингу Юлия Сайфуллина.

Ядовитые уколы

"Ботокс" – это коммерческое название продукта. На самом деле Botulinum toxin type – один из сильнейших ядов, который действует на нервную систему. Но чтобы не отпугивать покупателей токсичных уколов, находчивые доктора сократили название до "Ботокс". Как средство против морщин его широко используют во всем мире с 1989 года. До этого применяли только в медицине для воздействия на проявления эпилептического характера, а также для больных с ДЦП.

Инъекции ботокса дают поразительный омолаживающий эффект: разглаживаются горизонтальные и вертикальные морщины на лбу, устраняются "гусиные лапки", корректируется линия бровей и уголков губ. Каким образом достигается такой эффект?

Ботокс блокирует нервно-мышечную передачу, или проще говоря - способность мозга посылать мышцам сигналы к сокращению. Они расслабляются, что ведет к разглаживанию мимических морщин и лифтингу тканей лица. Поскольку мышцы расслабились, они уже больше не сминают обтягивающую их кожу. Обычно через три-девять месяцев отрастают новые нервные окончания, и мимическая активность возвращается.

Основные побочные эффекты ботокса

Безучастное выражение лица (застывшая маска), искажение речи, асимметрия лица. Чрезмерное желание разгладить все имеющиеся морщины приводит к появлению так называемой маски, неспособности выражать любые эмоции.

Области лица, не получившие ботулотоксина, начинают работать с большей нагрузкой, что может привести к спазмированию мышц и асимметрии. Весьма сомнительно его применение в области рта, например, морщинки разгладятся, а пить, есть, смеяться и нормально разговаривать в ближайшие месяцы будет затруднительно.

Яд накапливается в организме при частом использовании. Всего одного грамма ботулотоксина достаточно, чтобы убить более миллиона человек, одному человеку хватит и 0,1 микрограмма. Конечно, малая "косметическая" доза убить не способна, но, тем не менее, есть исследования, доказывающие, что многократное использование токсина ведет к его накоплению в организме. Долгосрочный эффект от интоксикации ботоксом до конца так и не изучен. А так как колют его в мимические мышцы лица, то, естественно, повышенной зоной риска будет мозг. Но кого это волнует? Главное – лицо без морщин.

Поклонницам ботокса грозит нарушение кровообращения и отечность лица, что ведет к преждевременному старению. Если мышца не сокращается, то в ней нарушается нормальный кровоток и лимфоток, питательные вещества и кислород не доходят до кожных покровов, продукты обмена и лишняя межклеточная жидкость не выводятся из тканей. Кожа в местах инъекций быстрее увядает.

Хотя бы об одном из этих побочных эффектов говорят в кабинете косметолога? Увы, нет.

Моделирование кислотой

Не менее популярная бьюти-процедура – моделирование лица и удаление морщин с помощью геля на основе гиалуроновой кислоты.

Гиалуроновая кислота вырабатывается нашим организмом самостоятельно. Она содержится в коже, суставной жидкости, в глазах, хрящах. Она играет роль накопителя влаги. Один грамм гиалуроновой кислоты связывает шесть литров воды – это удивительное свойство и используют косметологии для придания коже упругости и увлажненности.

Гелем на основе гиалуроновой кислоты заполняют морщины и складки, придают объем там, где его не хватает – губы, скулы. Но и здесь надо знать меру. И быть в курсе возможных последствий.

Возможны осложнения от некроза тканей до асимметрии черт лица, потеря чувствительности.

Гель притягивает к себе воду, что может вызвать его смещение вниз под силой гравитации, тогда эффект от процедуры сводится к нулю.

Соединительная ткань в месте инъекции становится фиброзной, в ней нарушается кровообращение и лимфоток.

Увы, желание как можно дольше оставаться молодой зачастую сильнее страха раз и навсегда испортить себе кожу.

Радиочастотное омоложение

RF-лифтинг (радиочастотный лифтинг) – технология нехирургической подтяжки кожи, имеющей первые признаки увядания. В России эту процедуру часто называют термаж, или термолифтинг.

С возрастом коллагеновые волокна в нашей коже теряют упругость и разрушаются, покров становится дряблым. Процедура термолифтинга заключается в тепловом воздействии на кожу лица, в результате которого в тканях активизируется кровоснабжение, коллагеновые волокна плотно сжимаются, а по сути, просто "свариваются" как яичной белок в кипятке. Как обещают, усиливается выработка нового коллагена, в результате процедуры должно наступить омоложение кожи. Вот только активное продуцирование нового белка (при таком изменении старого) приводит к коллагенозу (избыточной продукции отложения коллагена), а затем и фиброзу кожи – грубой рубцовой ткани, которой уже не помогут инъекции. Процесс старения кожи в перспективе только ускорится.

Частота волн таких аппаратов настроена так, что они проникают глубоко в ткани, и как это может воздействовать на мозг – никого не волнует.

"Арматура" для лица

Нитевой лифтинг – это процедура коррекции овала лица, который не пренебрегают даже молодые девушки и женщины. Кроме подтяжки нечеткого овала, нитями можно приподнять уголки губ и сделать скулы более высокими и очерченными. Дополнительный эффект омоложения, как обещают косметологи, наступает за счет формирования новой соединительной ткани в месте введения нитей. А именно за счет активизации синтеза нового коллагена.

Но, как вы уже поняли, нефизиологичные методы стимуляции выработки коллагена в коже ведут к образованию рубцовой ткани – это защитная реакция нашего организма. Такой "коллаген" не добавит упругости коже, а только сделает ее грубой, толстой, неэластичной, с нарушенными обменными процессами. К сожалению, о таких неприятных последствиях не принято говорить клиенту перед проведением процедуры.

Оказывается, найти абсолютно безопасные, но эффективные косметологические процедуры крайне сложно. Временно улучшить внешний вид лица и расплачиваться в ближайшей перспективе преждевременным старением кожи – не слишком ли высока цена?