Супермодель прилюдно оголилась ради животных (фото)

Чтобы спасти диких животных от произвола цирковых дрессировщиков, польская красавица решила привлечь внимание к проблеме собственной наготой. Обнаженная модель прикрывалась как щитом простым плакатиком, призывая к гуманизму.

Джоанна Крупа, 38-летняя американская модель польского происхождения, разделась в Лондоне ради защиты диких животных. По парку у британского парламента красавица прогуливалась в одних туфельках и с небольшим плакатиком в руках, сообщает Daily Mail.

Когда стало прохладнее, модель набросила на себя полупрозрачный шарф, но наглядную агитацию из рук не выпустила. По мнению Джоанны, дикие животные не достойны того, чтобы выступать в цирке на потеху публике. Один из британских юристов поддержал начинание модели – правда, только словами, выступив в поддержку активной позиции красавицы.

"Я всегда любил и уважал Великобританию за ее защиту животных. Поэтому я был удивлен, узнав, что дикие животные все еще выступают в цирках Англии и Уэльса. Ни одно животное не должно быть вынуждено исполнять трюки для развлечения публики, и британскому правительству пора положить конец этой жестокости.", – заявил адвокат. Он напомнил, что бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон обещал покончить с эксплуатации животных еще к январю 2015 года, но так и не сдержал слова.

Публикация от Joanna Krupa (@joannakrupa) Авг 5 2017 в 11:07 PDT

Любовь и сострадание к диким зверям модели привили еще в Польше. Там Джоанна работала с животными в одном из ТВ-шоу.

"Я занялась телевизионным шоу в Польше, идеей которого было спасение животных. Считаю, что это помогло мне пройти через все мои трудности. Бывали дни, когда я просыпалась и не хотела ехать на работу, но осознание того, что меня ждут мои звери держало меня в тонусе. Они были моей терапией", – рассказала модель.

Бывшие соотечественники Джоанны поддержали землячку в ее акции. Под видео в Instagram множество комментариев на польском языке.