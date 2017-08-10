Девушка-боец ММА разделась для обложки журнала
Проект, в котором участвовала Роуз Намаюнас, называется Naked in 3 Words. В нем снимались женщины-модели с разными антропометрическими данными.
Напомним, что американка дебютировала в октябре 2015 года. Намаюнас провела шесть боев, одержав пять побед и потерпев одно поражение. Ее соперницей в ближайшем поединке станет Йоанна Енджейчик из Польши.
Супруга оказывает значительное влияние на рейтинг президента Франции
Программу "Пусть говорят" начали делать другие люди
Стало известно о еще одном злоумышленнике
Певец недоволен пением телеведущей