Девушка-боец ММА разделась для обложки журнала

Американка Роуз Намаюнас, выступающая в минимальной весовой категории, снялась голой для журнала Women’s Health. Откровенный снимок 25-летняя спортсменка разместила в Instagram.

Проект, в котором участвовала Роуз Намаюнас, называется Naked in 3 Words. В нем снимались женщины-модели с разными антропометрическими данными.

Публикация от Rose Namajunas (@rosenamajunas) Авг 9 2017 в 9:34 PDT

Напомним, что американка дебютировала в октябре 2015 года. Намаюнас провела шесть боев, одержав пять побед и потерпев одно поражение. Ее соперницей в ближайшем поединке станет Йоанна Енджейчик из Польши.