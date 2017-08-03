В России резко упадут цены билетов на самолет

Гендиректор авиакомпании "Победа" рассказал о дальнейших планах по развитию лоукостера. По его словам, новый закон об отмене бесплатного провоза багажа позволит существенно снизить цены на билеты.

Как рассказал гендиректор "Победы" Андрей Калмыков, отмена бесплатной ручной клади весом в десять килограммов позволит существенно снизить базовые тарифы на билеты до 20%. Так, после подписания нового закона о провозе багажа, минимальная стоимость полета на лоукостере может упасть с 999 рублей до 777 рублей, передает ТАСС.

Также глава "Победы" подчеркнул, что максимальный размер ручной клади планируется установить в зависимости не от веса, а от габаритов багажа. "То есть мы возьмем общий объем багажных полок, поделим его на 189, это количество мест в каждом самолете, и сможем сказать пассажиру: вот у вас есть столько места, можете в пределах этой нормы провозить любое количество предметов, сумок, рюкзачков – что хотите", – пояснил он.

Таким образом, пассажирам лоукостера не надо будет беспокоиться о том, что их ручная кладь превышает новый стандарт в пять килограммов. Также Калмыков подчеркнул, что лоукостер готов пойти навстречу пассажирам и разрешить бесплатный провоз рюкзаков на борту самолета.

Кроме того, авиакомпания не намерена брать со своих клиентов дополнительную плату за верхнюю одежду и мобильный телефон. "Если просто заходишь в самолет в верхней одежде, то, конечно, никто не будет тебя просить доплатить за нее. Не нужно утрировать. Если в перечне не учтен бесплатный провоз нижнего белья, это не значит, что вас попросят за него доплатить", – добавил Калмыков, комментируя новый закон.