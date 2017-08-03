В России резко упадут цены билетов на самолет
Как рассказал гендиректор "Победы" Андрей Калмыков, отмена бесплатной ручной клади весом в десять килограммов позволит существенно снизить базовые тарифы на билеты до 20%. Так, после подписания нового закона о провозе багажа, минимальная стоимость полета на лоукостере может упасть с 999 рублей до 777 рублей, передает ТАСС.
Также глава "Победы" подчеркнул, что максимальный размер ручной клади планируется установить в зависимости не от веса, а от габаритов багажа. "То есть мы возьмем общий объем багажных полок, поделим его на 189, это количество мест в каждом самолете, и сможем сказать пассажиру: вот у вас есть столько места, можете в пределах этой нормы провозить любое количество предметов, сумок, рюкзачков – что хотите", – пояснил он.
Таким образом, пассажирам лоукостера не надо будет беспокоиться о том, что их ручная кладь превышает новый стандарт в пять килограммов. Также Калмыков подчеркнул, что лоукостер готов пойти навстречу пассажирам и разрешить бесплатный провоз рюкзаков на борту самолета.
Кроме того, авиакомпания не намерена брать со своих клиентов дополнительную плату за верхнюю одежду и мобильный телефон. "Если просто заходишь в самолет в верхней одежде, то, конечно, никто не будет тебя просить доплатить за нее. Не нужно утрировать. Если в перечне не учтен бесплатный провоз нижнего белья, это не значит, что вас попросят за него доплатить", – добавил Калмыков, комментируя новый закон.
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