Провоз багажа в самолетах хотят сделать платным

Депутаты Госдумы во втором чтении рассмотрят поправки к Воздушному кодексу России 19 июля. Они собираются отменить бесплатный провоз багажа для невозвратных билетов.

Авиабилет, который можно вернуть, предполагает сохранение права на багаж весом минимум десять килограммов. Если же билет невозвратный, за чемоданы и сумки придется платить.

Условия провоза вещей, которые можно взять в самолет, останутся прежними. Они не содержат требований по весу и габаритам, их устанавливает перевозчик, сообщает "Коммерсантъ". Согласно Федеральным авиационным правилам, в ручную кладь бесплатно сверх нормы пассажир может взять дамскую сумочку или портфель, зонт, книги и т.п.

Безбагажные тарифы есть у нескольких авиакомпаний, они вводились для конкуренции с "Победой". В частности, S7 разрешает провозить ручную кладь до десяти килограммов, "Уральские авиалинии" – до пяти, а также багаж до десяти килограммов.

Партнер Goltsblat BLP Владимир Чикин не исключил, что принятие этих нововведений обернется произволом перевозчиков и лишит возможности бесплатно провозить багаж. Кроме того, по мнению эксперта, это может привести к уменьшению веса и габаритов ручной клади в правилах авиакомпаний с целью вынудить пассажиров оплачивать багаж.

Напомним, что правительство России внесло поправки еще в 2014 году, и тогда их приняли в первом чтении. Поправки ко второму чтению опубликовали только 14 июля 2017 года. Президентский совет по кодификации рассмотрел их 17 июля.