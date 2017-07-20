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Общество

В России могут подешеветь авиабилеты

Фото: GLOBAL LOOK press/Leonid Faerberg
Госдума в четверг, 20 июля, приняла в третьем окончательном чтении законопроект об исключении из стоимости авиабилетов тарифа на провоз багажа в случае, если пассажир не пользуется этой услугой. Новая законодательная норма позволит снизить цены на авиаперевозки.
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Документ предлагает исключить из стоимости билета оплату багажа в том случае, если он отсутствует. Это позволит авиакомпаниям сформировать более разнообразную систему тарифов по перевозке пассажиров за счет увеличения предложения по условиям перевозки их багажа. Кроме того, новая законодательная норма будет способствовать развитию в России низкобюджетных авиакомпаний – лоукостеров.

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Так, перевозчик "Победа" уже выступил с заявлением о возможном снижении тарифов после принятия закона. "Мы всегда выступали за то, чтобы клиент не платил за те услуги, которые ему не нужны", – цитирует РИА Новости представителей авиакомпании.

В "Победе" отметили, что около 40% клиентов компании не пользуются правом провоза десятикилограммового багажа, но при этом обязаны за него платить.

"А теперь мы сможем снизить базовые тарифы для клиентов", – рассказали в лоукостере.

Стоит подчеркнуть, что новый закон не отменяет право пассажира на бесплатный провоз багажа в соответствии с установленной нормой посредством заключения "другого вида договора воздушной перевозки пассажира, предусматривающего такого рода перевозку установленной нормы провоза багажа".

Кроме того, устанавливаются альтернативные способы определения нормы бесплатного провоза багажа – не менее десяти килограммов или двух мест багажа на одного пассажира, устанавливаемой перевозчиком. Также документ закрепляет за авиакомпанией право отказа пассажиру в полете в случае его несогласия оплатить провоз багажа в размере и на тех условиях, которые указаны при покупке билета.

Соответствующие изменения должны быть внесены в Воздушный кодекс России. Документ вступит в силу спустя 60 дней с момента его подписания.

Автор: Иван Поляков20 июля 2017, 15:22

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