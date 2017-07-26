Названы самые популярные места отдыха россиян

Федеральное агентство по туризму совместно с туроператорами выяснило, какие направления внутри страны наиболее популярны у россиян этим летом. По данным организации, общий объем продаж авиабилетов в первой половине года вырос на 55%.

Лидером среди излюбленных направлений российских туристов в этом году оказался Сочи, передает пресс-служба Ростуризма. Также в первую четверку топа (в порядке убывания) вошли Симферополь, Санкт-Петербург и Минеральные Воды.

Как отметили в ведомстве, нынешним летом существенно вырос интерес туристов к Минеральным Водам. Так, объем продаж авиабилетов по этому направлению из российских городов вырос на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом средняя стоимость перелета сократилась на 21% – с 6 449 рублей до 5 128 рублей. Эксперты считают, что рост популярности курорта обусловлен несколькими факторами. Во-первых, после сложного 2016 года туристический рынок снова начал активно функционировать, а во-вторых, снизились цены на билеты.

Также специалисты утверждают, что ситуация на рынке авиаперевозок свидетельствует о выходе из кризиса. Подтверждение тому – общее увеличение объема продаж авиабилетов за первое полугодие на 55%.

Напомним, 20 июля Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект об исключении из стоимости авиабилетов тарифа на провоз багажа в случае, если пассажир не пользуется этой услугой. Новая законодательная норма позволит снизить цены на авиаперевозки.

