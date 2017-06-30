Важные правила поведения в светском обществе

Выход в свет требует не только специально подобранной одежды, но и знания определенных правил этикета и норм поведения. А это не так просто, как может показаться на первый взгляд, так как существуют нюансы, о которых можно не знать или забыть. Специалист международного класса по всем видам этикета, директор Австрийской Высшей Школы Этикета Мари Буше рассказала читателям Dni.Ru о главных правилах поведения в светском обществе.

Любое мероприятие начинается приглашения. Тут важно уточнить минимум три вопроса. Приглашены только вы, или можно прийти с подругой или спутником? Куда и во сколько надо приходить? Можно ли опоздать, и если да, то на сколько? Если в пригласительном стоят четыре буквы R.S.V.P (Répondez s’il vous plait), то вам обязательно необходимо подтвердить свое присутствие, даже если вы VIP-персона (тем более если вы VIP-персона). Иначе строгие девушки, проверяющие списки, могут вас в них не найти. Если же вы собираетесь идти на мероприятие в сопровождении, то обязательно укажите, что будете "+1".

Чтобы понять, можно ли опоздать на торжество, снова помогут разобраться загадочные буквы. Проверьте, стоят ли на пригласительном рядом с указанным временем аббревиатуры "s.t." (sine tempore, что в переводе с латыни означает без привязки ко времени) или "c.t." (cum tempore – ко времени). В первом случае опоздание возможно не более чем на четверть часа, во втором случае придется приехать точно к указанному времени.

Обычно организаторы пишут, в каком бы виде они хотели вас видеть, и очень важно учитывать их пожелания. Соблюдение дресс-кодов – это уважение к ним и в первую очередь к себе.

Теперь осталось разобраться "на чем" приехать на мероприятие. Правильный ответ: "На такси". На своем автомобиле ехать точно не стоит. Поиск парковки – это излишняя суета, а светский человек никогда не должен производить впечатление белки в колесе. Прекрасное не терпит суеты.

Важно также с кем и как вы приедете на мероприятие. Например, если вы галантный мужчина, который приехал на мероприятие с двумя великолепными дамами (с вашей женой и тещей), в этом случае лучше, если обе женщины будут идти по правую руку от вас. Тогда обеим дамам вы сможете уделить в равной мере свое ценное внимание.

Теперь – светская беседа. Самое сложное задание, которое дают в качестве упражнения на курсах этикета – познакомиться и завести разговор на мероприятии с семейной парой. И сложность заключается не в том, как начать разговор, а как понравиться одинаково и мужчине, и женщине. Во время беседы элегантная девушка приятна людям любого возраста, пола и статуса. Она одинаково вежлива на всех этапах разговора.



Важно понимать, что момент представления – это не игра в теннис. Маша – это Саша, Саша – это Маша. В светском обществе важно уметь представить своих друзей, и главное – научиться получать от этого процесса удовольствие, а не "комкать" его, называя только имена гостей.

По правилам светского этикета вектор уважения всегда лежит к женщине, то есть сначала женщине представляют мужчину. Чтобы легко это запомнить, начинайте представления с имени женщины. Например, Елена, я хотела бы тебя познакомить с Александром. И тут важный момент: обязательно расскажите немного о вашем друге: "Елена, хочу тебя познакомить с моим старым университетским другом Александром, мы вместе с ним просидели за одной партой в университете, и уже тогда он мог на уроках химии смело брать любые колбочки, чем приводил всех в восторг, и благодаря чему, возможно, скоро станет лауреатом нобелевской премии. Александр, позволь тебе представить мою давнюю подругу Елену, мы вместе с ней ходим в танцевальный клуб, и если бы тебе хоть раз посчастливилось увидеть ее танго, то Аргентина стала бы твоим новым любимым местом жительства".

Вспомните фразу из фильма "Секс в большом городе": в Нью-Йорке придут даже на открытие конверта, если там будут подавать шампанское. Бокал хорошего шампанского, действительно, способен украсить и спасти любой день, равно как и любое мероприятие. Но неправильное обращение с бокалом этого прекрасного напитка способно разрушить весь ваш элегантный образ. Например, не все знают, что с бокалом нельзя фотографироваться на фоне пресс-волла, это признак дурного тона.

Бокал шампанского следует держать за ножку. Нельзя выносить его из welcome-зоны и брать с собой за стол. Но нет ничего хуже, чем заляпанный бокал в руках у красивой женщины. Поэтому, шампанское лучше выпить в течение 5 минут, а не ходить с ним полчаса, грея в руках.

В Европе, по правилам светского этикета, супругов обязательно рассадят по разным сторонам стола. И это не для того, чтобы разбить ваш крепкий союз, а наоборот, чтобы вы приобрели новых друзей. Известен такой факт, что до XVII столетия подавали одну, скорее всего серебряную, тарелку на двоих, чтобы гости хлебали "уху" (так называли любые супы), повернувшись лицом друг к другу. Иностранцы порой отказывались есть таким образом, поэтому им начали подавать отдельные тарелки и приборы. А среди русских были казусные ситуации, как, например, рязанский епископ был обижен, что архиепископ ростовский не дал ему есть из одной тарелки, написал челобитную царю, в которой указал, что до этого он хлебал из одной тарелки с новгородским архиепископом. Таким образом, в первую очередь причина любого обеда – это общение!

На советских кухнях были только вилка и ложка. И главное, чему нас научили большевики, – не класть локти на стол. Оказывается, пока мы так жили, весь мир весело жил по другим правилам, а именно, локти ставил на стол! Но это разрешено только замужним дамам и при смене блюд.

За столом не рекомендуется "дирижировать" руками, держа столовые приборы. Ножом и вилкой можно есть только три блюда: мясо, твердые сыры и крупные овощи. Все остальное – только вилкой. Все, что можно наколоть, накалывайте. Зеленый горошек не в счет.

У британцев есть такое понятие как "Bread and butter letter". Это означает, что, покинув мероприятие, следует обязательно отправить сообщение организаторам со словами благодарности.

Но все эти советы абсолютно неважны, если нет осознания, что "светское общество" начинается с нас самих.