Пластические хирурги изменили внешность Меланьи Трамп
На высокие скулы, необычный разрез глаз и голливудскую улыбку Меланья Трамп потратила минимум 13-16 тысяч долларов, уверены эксперты. На такие мысли их навело архивное фото бывшей модели.
Сравнив кадры многолетней давности и нынешние снимки жены Дональда Трампа, специалисты пришли к однозначному выводу. Она делала ринопластику, корректировала с помощью скальпеля верхнюю губу, делала инъекции филлеров в лоб и скулы, передает Eg.ru.
Примечательно, что 47-летняя первая леди США отрицает любые хирургические вмешательства и выступает за естественность. По ее словам, красота – результат правильного питания и здорового образа жизни.
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Отметим, что Меланья Трамп успела стать иконой стиля. Эксперты из мира моды обратили внимание, что после переезда в Белый дом агрессивная сексуальность в ее образах уступила место скромности и сдержанности.
Недавно в СМИ муссировались слухи о том, что жена американского лидера располнела. Поводом стал ее наряд, выбранный для встречи с президентом Панамы Хуаном Карлосом Варелой. В облегающем платье-футляре от Mickael Kors Меланья была прекрасна, однако журналисты разглядели ее выступающий животик.
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