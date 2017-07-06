Пластические хирурги изменили внешность Меланьи Трамп

Американские эксперты пришли к выводу, что красота первой леди США отнюдь не естественного происхождения. По их словам, Меланья Трамп провела много времени у пластических хирургов.

На высокие скулы, необычный разрез глаз и голливудскую улыбку Меланья Трамп потратила минимум 13-16 тысяч долларов, уверены эксперты. На такие мысли их навело архивное фото бывшей модели.

Сравнив кадры многолетней давности и нынешние снимки жены Дональда Трампа, специалисты пришли к однозначному выводу. Она делала ринопластику, корректировала с помощью скальпеля верхнюю губу, делала инъекции филлеров в лоб и скулы, передает Eg.ru.

Примечательно, что 47-летняя первая леди США отрицает любые хирургические вмешательства и выступает за естественность. По ее словам, красота – результат правильного питания и здорового образа жизни.

enter; width:100%;"> Публикация от Being Trump (@trump_style) Июн 28 2017 в 5:18 PDT

Отметим, что Меланья Трамп успела стать иконой стиля. Эксперты из мира моды обратили внимание, что после переезда в Белый дом агрессивная сексуальность в ее образах уступила место скромности и сдержанности.

Публикация от HELLO! Russia (@hello__ru) Июн 19 2017 в 3:43 PDT

Недавно в СМИ муссировались слухи о том, что жена американского лидера располнела. Поводом стал ее наряд, выбранный для встречи с президентом Панамы Хуаном Карлосом Варелой. В облегающем платье-футляре от Mickael Kors Меланья была прекрасна, однако журналисты разглядели ее выступающий животик.