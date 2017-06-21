Меланья Трамп сильно растолстела
В этот раз Меланья не стала скромничать и надела, как всегда, безупречно сидящее платье от Mickael Kors. В облегающем наряде голубого цвета первая леди была восхитительна и, как всегда в таких случаях, затмила свою "коллегу" – супругу президента Панамы Лорену Кастильо Гарсию.
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Однако от зоркого глаза журналистов все же не ускользнул тот факт, что Меланья заметно поправилась. Так, на всех снимках отчетливо виден ее пухлый живот. Особенно заметны жировые складки на тех фото, где первая леди сидит.
Ранее подобных "неприятностей" с фигурой у Меланьи не случалось. Впрочем, полнота – скорее всего, временное явление, и очень скоро первая леди США приведет себя в форму. В конце концов, от природы бывшая модель унаследовала отличные физические данные.
Напомним, первая леди США с момент инаугурации Дональда Трампа утвердилась в статусе самой стильной и сексуальной первой леди мира. Каждый выход Меланьи в свет – отдельное событие для модных блогеров, которые не перестают восхищаться ее вкусом и умением грамотно подбирать готовые комплекты.
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