Меланья Трамп сильно растолстела

Совсем недавно модные блогеры задавались вопросом, почему же первая леди США внезапно стала носить менее облегающие наряды. Возможно, все дело просто в лишних килограммах? Журналисты заподозрили, что Меланья Трамп растолстела после того, как увидели ее вместе с супругом на встрече с президентом Панамы Хуаном Карлосом Варелу.

В этот раз Меланья не стала скромничать и надела, как всегда, безупречно сидящее платье от Mickael Kors. В облегающем наряде голубого цвета первая леди была восхитительна и, как всегда в таких случаях, затмила свою "коллегу" – супругу президента Панамы Лорену Кастильо Гарсию.

enter; width:100%;"> Публикация от Melania Trump (@melaniatrump.style) Июн 19 2017 в 11:09 PDT

Однако от зоркого глаза журналистов все же не ускользнул тот факт, что Меланья заметно поправилась. Так, на всех снимках отчетливо виден ее пухлый живот. Особенно заметны жировые складки на тех фото, где первая леди сидит.

Публикация от Melania Trump (@flotus.melania.trump) Июн 20 2017 в 3:15 PDT

Ранее подобных "неприятностей" с фигурой у Меланьи не случалось. Впрочем, полнота – скорее всего, временное явление, и очень скоро первая леди США приведет себя в форму. В конце концов, от природы бывшая модель унаследовала отличные физические данные.

Публикация от Akavoi2.0 (@akavoi2.0) Июн 20 2017 в 5:56 PDT

Напомним, первая леди США с момент инаугурации Дональда Трампа утвердилась в статусе самой стильной и сексуальной первой леди мира. Каждый выход Меланьи в свет – отдельное событие для модных блогеров, которые не перестают восхищаться ее вкусом и умением грамотно подбирать готовые комплекты.