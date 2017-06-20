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Lifestyle

Меланья Трамп отказалась от сексуальности после переезда к мужу

Меланья Трамп. Фото: Chip Somodevilla/Gettyimages.ru
Прошло всего чуть больше недели с тех пор, как Меланья Трамп наконец-то перебралась из Нью-Йорка к мужу в Белый дом. Однако модные эксперты успели заметить, что отныне первая леди США кардинально поменяла стиль одежды: вместо агрессивной сексуальности появились скромность и сдержанность.
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Переехав в Белый дом, супруга Дональда Трампа по-прежнему выбирает безупречно элегантные комплекты. Однако журналисты заметили, что теперь Меланья все чаще отказывается от обтягивающих вызывающе-привлекательных платьев в пользу скромной и практичной одежды. 

Так, уже в первый день своего пребывания в Вашингтоне первая леди надела простые коричневые брюки-кюлоты и белую блузку. На День Отца, который праздновали в США 18 июня, первая леди вышла в свет в простой белой блузке "овер-сайз" и облегающих брюках цвета хаки.

Публикация от HELLO! Russia (@hello__ru)

В загородной резиденции Трампа Кэмп-Дэвид Меланья также была замечена в несвойственном ее стилю длинном платье-рубашке от Gabriela Hearst и изящных светло-бежевых балетках. В чем причина перемен в фасонах нарядов первой леди, остается только догадываться.    

Можно было бы предположить, что одежда Меланьи теперь под пристальным контролем Дональда Трампа. Однако эта версия малоубедительна, ведь эксперты давно пришли к выводу, что первая леди – так называемая трофейная жена, а потому ее муж, как никто другой, заинтересован в том, чтобы она выглядела как можно привлекательней. 

Возможно, скромные наряды отражают перемены в настроении Меланьи. Вспомним, как долго она не хотела переезжать ближе к мужу и как всегда печально ее лицо рядом с ним. Возможно, красотка Меланья действительно несчастлива в роли первой леди и теперь ей уже не до сексуальных платьев. 

Автор: Рудольф Великолепный20 июня 2017, 16:56
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