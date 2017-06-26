Меланья Трамп затмила невесту на свадьбе
Несмотря на то что главными героями торжества были министр финансов Стивен Мнучин и его супруга актриса Луиза Линдтон, все внимание журналистов было приковано к чете Трамп. Первая леди США в утонченном наряде от J. Mendel буквально затмила невесту.
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Облегающее длинное платье цвета "пепельная роза" выгодно подчеркнуло идеальную фигуру Меланьи, не оставив ни малейшего повода считать, что она набрала лишние килограммы. Грудь супруги президента украшала кокетливая баска, которая также спускалась по спине.
Дополняли образ изящные бежевые туфли от Manolo Blahnik, передает Yahoo. Первая леди предпочла естественную укладку и макияж глаз в стиле "смоки".
Старшая дочь Дональда Трампа, которая также присутствовала на свадьбе, выбрала нежно-розовое платье очень похожего фасона. Судя по всему, любимица президента США старается подражать элегантной мачехе.
Напомним, ранее в прессе появились слухи, что первая леди Америки сильно растолстела. Поводом для этого стало появление Меланьи на встрече с президентом Панамы Хуаном Карлосом Варелу. Для мероприятия супруга президента США выбрала облегающее платье-футляр от Mickael Kors. Наряд был великолепен, но журналисты усмотрели выступающий у Меланьи животик.
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