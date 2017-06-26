Меланья Трамп затмила невесту на свадьбе

Первая леди США доказала журналистам и недоброжелателям, что по-прежнему в прекрасной форме, а сообщения о ее полноте – всего лишь грязные домыслы. Меланья Трамп произвела фурор, появившись на свадьбе министра финансов в элегантном нежно-розовом платье.

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