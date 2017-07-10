Два вида любовников старше 30 лет

Часто, по отношению к противоположному полу в зрелом возрасте все люди делятся на две категории. Те, кто как губка, напитался за жизнь положительным опытом, и те, кто напитался всяким дерьмом.

"Положительные", как правило, чувствуют себя более привлекательными, чем в юности. Девушки учатся следить за собой, флиртовать, познают свое тело в сексе, узнают новые техники. Мужчины становятся замечательными любовниками, ненавязчиво, но красиво ухаживают, не стесняются схватить удачу за хвост и замутить с понравившейся дамой.

Если у них был опыт серьезных отношений, то такие люди вспоминают о нем с теплотой, благодарят бывших за чудесное время рядом. Они расслаблены, доброжелательны, сексуальны, чувственны, кокетливы. Быть с ними – одно удовольствие. Это любовники высшей пробы. Они давно поморили всех тараканов в своей голове. Они чудесны.

"Отрицательные" не единожды обжигались, и в их головах гуляют огромные тучные стада тараканов размером с динозавра. Они бесконечно упрекают бывших, переваривают негативные опыты, обвиняют противоположный пол в жестокости и коварстве. Вместо положительного сексуального опыта у них – годы воздержания. Вместо приятных воспоминаний – страх. Как правило, такие люди ненавидят своих ровесников.

Мужчины называют женщин своего возраста "некондицией", негативно описывают особенности их тел, называют бабушками, отказывают в праве на будущее. Женщины считают своих ровесников вялыми импотентами и маменькиными сынками.

Идеальным партнером объявляется кто-то в два раза младше, чище, неопытнее. Но только вот незадача – молодых если и интересуют люди постарше, то только из первой категории. А не вот эти ходячие "домики для тараканов".