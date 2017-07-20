Чего стоит избегать в постели мужчинам

Западные эксперты провели исследование на тему того, чего нельзя делать мужчинам во время секса. Для этого они опросили 1700 женщин.

Специалисты определили наихудшие привычки во время интимного контакта с партнером. Согласно полученным данным, большинство подобных действий могут внести разлад в отношения.

На первом месте среди самых отвратительных привычек с отрывом заняло "испускание газов во время секса", сообщает Daily Star. Поэтому стоит заранее озаботиться возможными проблемами с пищеварением, чтобы это не привело к неприятным неожиданностям и казусам.

На втором месте оказалась привычка "отворачиваться после оргазма". Также отмечается, что мужчинам не стоит хвастаться своим сексуальным опытом. Такой нарциссизм не ценится многими представительницами прекрасного пола.

Напомним, ранее российские исследователи выявили, что мужчины теряют интерес к сексу. Так, по данным социологических исследований, самая популярная проблема, которую озвучили опрошенные женщины – это недостаток интимной близости.

Целых 27% девушек хотят заниматься сексом чаще, чем того желают их мужчины. Представители же сильного пола хотят секса чаще лишь в 11% случаев. Еще одна глобальная проблема женщин (21%) – это слишком короткая прелюдия (или даже ее отсутствие). Кроме того, некоторых женщин не устраивает ситуация с экспериментами в постели.