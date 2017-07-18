Пассажирам пообещали бесплатные билеты на лоукостер

Гендиректор исландской бюджетной авиакомпании WOW air заявил о том, что в будущем билеты для клиентов лоукостера станут бесплатными. Более того, он пообещал платить пассажирам за полеты.

"В будущем мы будем платить вам за полеты рейсами нашей авиакомпании. Если вы доверились нам и забронировали у нас авиабилет, мы снизим для вас его стоимость до нуля и даже предоставим денежное вознаграждение", – заявил своим клиентам топ-менеджер WOW air Скули Могенсен.

Как отмечает The Telegraph, на данный момент рынок авиакомпаний переживает бум популярности лоукостеров. Благодаря своим демократичным ценам, они позволяют пассажирам путешествовать гораздо чаще, чем раньше.

Кроме того, бюджетные авиакомпании стали продавать своим клиентам дополнительные услуги – например, прокат автомобилей или бронирование гостиниц. Издание подчеркивает, что выручка от этих услуг в конечно итоге может превысить прибыль за продажу мест на лоукостер.

Таким образом, популярные бюджетные виакомпании, такие как WOW air, вполне могут оплатить своим пассажирам полет и все равно получать прибыль. Как подчеркнул Могенсен, его авиакомпания хочет выстроить такие отношения со своими клиентами, чтобы стать неотъемлемой частью их запланированного отпуска. Гендиректор лоукостера также пообещал, что путешественники, рекламирующие авиакомпанию в соцсетях, также будут получать дополнительные вознаграждения.