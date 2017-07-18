В каких странах россияне отдыхают дольше всего

Эксперты туристического рынка составили рейтинг стран, в которых российские путешественники предпочитают отдыхать дольше двух недель. Топ был составлен на основе анализа забронированных авиабилетов за период с июня 2016 года по июнь 2017 года.

Наиболее предпочитаемой страной для длительного отдыха у россиян оказалась Австралия, сообщает Lenta.ru со ссылкой на информацию туристического сервиса OneTwoTrip. Прямой перелет в эту страну из Москвы занимает более 18 часов в один конец. Стоимость такого путешествия туда-обратно обойдется примерно в 62 тысячи рублей.

На втором месте рейтинга находится соседняя с Австралией Новая Зеландия. Прямых рейсов из Москвы туда нет, а потому перелет с двумя пересадками занимает более суток. Цена билета в оба конца составляет около 71 тысячи рублей.

Третье место топа занимает Аргентина. Перелет из столицы в эту страну занимает минимум 19 часов, а цена билетов в оба конца составляет около 70 тысяч рублей. В десятку лидеров долгого отдыха россиян также вошли такие страны как Филиппины, Таиланд, Камбоджа, Индонезия, Непал, Малайзия и Бахрейн.

Ранее авторитетный журнал о путешествиях Travel+Leisure после опроса своей немалой аудитории опубликовал список из пятнадцати городов мира, которые более всего дружелюбны к путешественникам. Лучшим в мире городом для посещения назван мексиканский Сан-Мигель-де-Альенде, центральная часть которого названа ЮНЕСКО всемирным наследием.