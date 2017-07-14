Назван лучший для путешествий город на планете

Самым дружелюбным к туристам и лучшим для посещений городом назван мексиканский Сан-Мигель-де-Альенде. Российские города в топ-15 не попали.

Авторитетный журнал о путешествиях Travel+Leisure после опроса своей немалой аудитории опубликовал список из пятнадцати городов мира, которые более всего дружелюбны к путешественникам. Лучшим в мире городом для посещения назван мексиканский Сан-Мигель-де-Альенде, центральная часть которого названа ЮНЕСКО всемирным наследием.

"Победители этого года находятся по всему земному шару, от Хойана во Вьетнаме до Флоренции, столицы европейской культуры. Объединяет конкурентов то, что почти все они дружелюбны к пешим туристам, зелены и имеют богатую историю, которая вдумчиво хранится с развитием города", – отмечает журнал.



Ежегодно читатели издания дают свою оценку городам мира по таким критериям, как достопримечательности, сохранение культуры, кухня, возможность сделать покупки – ну и, естественно, сколько все это стоит. Примечательно, что в этот раз в топ-15 попали семь азиатских городов. Журналисты Travel+Leisure отмечают, что так вышло впервые за всю 22-летнюю историю опросов.

Итак, возглавил список мексиканский Сан-Мигель-де-Альенде. На втором месте американский Чарлстон: отсюда началась гражданская война между Севером и Югом. На третьем месте тайский Чиангмай: здесь более трехсот буддистских храмов. Четвертую строчку занял японский Киото. Пятую – итальянская Флоренция.

Далее в рейтинге расположились Оахака (Мексика), Хойан (Вьетнам), Кейптаун (ЮАР), Убуд (Индонезия), Луангпхабанг (Лаос), Санта-Фе (США), Рим, Сиемреап (Камбоджа), Удайпур (Индия) и Барселона. Российских городов в этом списке не оказалось.