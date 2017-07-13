Москву подготовили к приему 18 млн туристов

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что туристический бизнес становится все более весомым сектором экономики столицы, передают "Аргументы и факты". Так, согласно расчетам, до конца 2017 года Москву посетят порядка 18 миллионов туристов. Толчком к еще более активному росту сферы может послужить чемпионат мира 2018 года.

По статистике, за последние шесть лет общее число постояльцев московских гостиниц выросло до 8,8 миллиона человек. За эти годы были открыты 42 таких комплекса на семь тысяч номеров, без учета мини-отелей и хостелов. До 2019-го планируется ввести в эксплуатацию еще 49 гостиниц.

