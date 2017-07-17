Ученые раскрыли тайну поцелуя мужчины и женщины

Один из самых волнующих моментов в жизни влюбленных, наконец-то подвергли научному анализу. Как выяснила международная группа психологов, техника поцелуя зависит не только от социальных стереотипов, но и от особенностей мозговой деятельности человека.

Ученые из Даккского университета в Бангладеш и Университета Бат в Великобритании решили выяснить, существуют ли какие-то закономерности в поведении мужчины и женщины во время поцелуя, которые не обусловлены культурными стереотипами. Для этого они провели исследование с участием 48 гетеросексуальных супружеских пар из Бангладеш.

Ученые предположили, что поведение во время поцелуя жителей этой страны меньше всего подвержено социальным стереотипам. Например, жители европейских стран могут проявлять чувства по отношению друг к другу, беря за образец сцены из кино или поведение окружающих. А в Бангладеш поцелуи не принято демонстрировать ни в фильмах, ни на людях.

Ученые попросили испытуемых целоваться у себя дома, а затем составить отчет, отмечая разные аспекты своего поведения при этом, сообщает Nature. В результате, оказалось, что мужчины в 15 раз чаще проявляют инициативу во время поцелуя, чем женщины.

Также ученые выяснили, что правши обычно целуют партнера, поворачивая голову вправо, а левши – влево. Однако эта особенность касается лишь инициаторам поцелуя, другой же возлюбленный вынужден подстраиваться. Как пояснили исследователи, этот акт диктуется мозгом в зависимости от так называемой латерализации полушарий, то есть он связан с тем, какое у человека полушарие ведущее – левое или правое.