Энергия любви дарит здоровье и долголетие

Слова "займемся любовью", часто звучащие в наши дни – это своеобразная попытка поставить знак равенства между чувством любви и сексом. Однако, сама любовь когда-то была отношением человека к Богу, а счастье и здоровье приходило к тем, кто испытывал Божественное влияние любви, и верил, что Бог и есть Любовь.

В настоящее время известно, что человек имеет защитную энергетическую оболочку – ауру, биополе, которая защищает его от негативной энергии в результате невосполнимых энергозатрат. Выяснилось, что чувство любви позволяет человеку излучать энергию любви, которое способствует возникновению чувства любви у тех, кто общается с ним, кто его любит. Энергия любви способствует восстановлению биополя, нейтрализует негатив других людей и собственных мыслей.

Материнство, излучение энергии любви женщиной-матерью, защищает ее от негативной энергии, восстанавливает энергию биополя, способствует возникновению чувства любви у тех, кто ее окружает, включая собственных детей. Наука признала необходимость телесного контакта новорожденного с матерью сразу же после родов – это устраняло стресс, который сопровождает переход в холодную и незнакомую среду обитания. При сроке беременности 5-6 месяцев, в период формирования нервной системы, рекомендуется проникнуться к своему ребенку добротой, смирением, одобрением предстоящих событий в связи с его рождением.

Установлено, что при изменении желания родителей иметь потомство, у детей в последствии может наблюдаться отставание в развитии, трудности в обучении. Мысли родителей о том, что ребенок будет часто болеть, мог бы быть другого пола, иметь другую внешность и черты характера, приводит к энергозатратам биополя ребенка, лишает его энергетической защиты от неблагоприятных ситуаций, снижает иммунитет. Эти программы нейтрализуются демонстрацией любви к ребенку, добродушным отношением к его недостаткам. Надежной защитой от болезней является воспитание у детей стремления к духовности.

В процессе воспитания взрослые любят показывать свое превосходство, требуют подчинения, а это создает чувство неполноценности, ущербности, мешает раскрытию способностей.

Грубость отца может быть причиной различных фобий, а запреты, ограничения, наказания, которые исходят от матери могут в будущем вызвать страх перед общением с женщинами.

Острая необходимость в родительской любви начинает проявляться у детей после пяти лет, а ее отсутствие является серьезным переживанием, стрессовой ситуацией. При отъезде родителей дети не могут мысленно представить их образ, страдают от этого, поэтому малышам нужно оставлять фотографии мамы и папы.

С 8 лет мысли, слова, поведение ребенка начинают влиять на состояние здоровья и судьбу. Дольше живут те, кто может представить себя стариком, уважает и любит старших – это программа долгожителя. Неприязнь к старикам определяет программу короткой жизни – для человека, который всегда торопиться и спешит по своим делам.

Признание любви к близким помогает научиться любить себя. При этом пол, образование национальность не должны влиять на чувство любви к себе, и изменять уверенность в том, что вы привлекательны, достойны иметь все, что захотите, заслуживаете общения с теми, кто проявляет к вам внимание, помогает превратить в реальность мечты. Существует аффирмация для создания чувства любви к себе: "Несмотря на то, что происходит со мной, я глубоко и полностью люблю и принимаю себя". Любовь к себе предусматривает соблюдение честности в поступках и отношениях с людьми. Моральное и материальное мародерство возвращается исполнителю по принципу бумеранга. А духовность, благородство, любовь создают высший уровень энергии собственного биополя, в то время как подавление чувства любви его разрушает.

Человек чаще страдает не от производственного утомления, а от усталости психического происхождения в результате зломыслия, злословия, преобладании негатива в общении.

Страх и любовь несовместимы. Нужно мысленно посылать свою любовь и прощение психическим агрессорам, которые проявляют злость, зависть, ненависть. Любовь позволяет забыть одиночество, обиду, чувство вины. Пожелание благополучия, процветания вместе с чувством и энергией любви способствует возникновению счастливых событий, сопровождается удачей в делах, восстанавливает энергетику биополя. Нужно стремиться окружать себя счастливыми, благополучными людьми, которые любят друг друга, преуспевают в жизни.

Психологи изучили особенности чувства любви, определили важность этого раздела в психологии для самопознания и личностного роста человека. При проявлении любви к другому, наличие духовности в отношениях происходит воплощение на Земле возвышенной души, которая имеет большой земной опыт, стремится к духовной эволюции. В тоже время при зачатии во время насилия или отсутствия любви создается энергетический вихрь, привлекающий душу из параллельных миров. Обладатели такой души лишены чувства любви, приносят зло и болезни родственникам и знакомым, отнимают у них здоровье и счастье, не излучают энергию любви. Такие "нелюди" быстро забывают тех, кто их любит, стараются от них избавиться. Они несут традиции скотного двора, всегда имеют повод для раздора, никому не доверяют. В роли "черного учителя" "нелюди" считают себя авторитетом вне критики, по отношению к ученикам выполняют роль энерговампиров, создают зависимость для превращения людей в исполнителей своих желаний.

Энергия любви приходит в этот мир вместе с женщиной-матерью, которая любит своих детей и близких без каких-либо условий – это содержание ее желаний, интересов потребностей. Она ограждает близких от негативной энергии окружающего мира, открывает для них чувство любви.

Все взрослые люди постоянно нуждаются в проявлении к себе материнской любви, ищут ее в любимой женщине, но, согласно закону природы, большая часть жизни проходит уже без родителей, они являются подарком судьбы, проявлением Божественной любви в короткий период жизни.

Любовь отца нужно заслужить выполнением его советов, указаний, но и легко потерять при их невыполнении. Братская любовь распространяется на все живое, включает в себя сострадание к тем, кто в ней нуждается, ее можно найти в семьях, где много детей.

Психологи выделяют "любящий тип" людей, они стремятся сделать объект любви своей собственностью, но сам объект их мало интересует. В отличие от привязанности истинная любовь требует самоотречения, растворения в ней, посвящения всей своей жизни тому, кто достоин такой любви…

Известно, что случайные сексуальные отношения могут вызвать необоснованный гнев, жестокость, ненависть между, по сути своей, незнакомыми партнерами по сексу. В этой встрече происходят взаимные энергозатраты биополя. Такая форма любви рождается одиночеством, страхом, тревогой, желанием подчинения, тщеславием, желанием унизить и причинить боль другому человеку. Напротив, прекрасно сочетание истинной любви, дружбы, духовности в семье творит чудеса во взаимном оздоровлении, творчестве, приносит долголетие.

Научные исследования установили, что поцелуй повышает устойчивость к стрессу, замедляют секрецию гормонов, которые вызывают гипертонию, диабет, повышают холестерин, восстанавливает энергетику биополя.

Сущностью мужчины является его зависимость от женщины, слабость к женскому полу. Отсутствие любви женщин приводит к утрате творческих способностей, замедляет личностный рост. В семье мужчины ждут к себе проявления материнской любви, страдают из-за ее отсутствия. Мужчине необходим наркотик женского присутствия, он не может жить без женщины. Например, при прекращении интимных отношений мужчина видит в этом свою неполноценность, теряет вместе с чувством любви способность к самоутверждению.

"Женские игры" используются для получения возможности управлять мужчинами по своему желанию, а сильный пол отвечает на это взрывом агрессии, которое переходит в полное равнодушие.

Специальные научные исследования установили, что чувство любви сопровождается интересом к сексуальной технике, а не наоборот. Фригидность и импотенция наступает после подавления чувства любви. Создание элементарных условий для встречи, где отсутствует страх, есть возможность отдаться своему чувству без самоконтроля, стихийно, непосредственно, безграничное доверие друг к другу, решает многие проблемы без таблеток и врачей.

Психологи предупреждают о существовании "низшего пола", особенности их поведения напоминают "нелюдей". Они скрывают свои сексуальные возможности, объявляют любовь грехопадением, проявляют интерес к извращениям, оргиям, сектам. Психолог Петр Успенский отмечает, что "низший пол" навязывает другим людям психологию публичного дома, где любовь является товаром, а не чувством. Они расплачиваются за это разрушением энергетики своего биополя, становятся обычными энерговампирами.

Успенский считает идеальными тех женщин, которые уже после первой встречи вызывают максимум эмоций, чувство любви, желание встретиться вновь. При этом возраст не имеет особого значения для возникновения истинной любви. В этой встрече есть что-то чудесное, магическое, неповторимое. Такая любовь не зависит от обстоятельств, существует вечно.

Современная жизнь привела к появлению деловых женщин, у которых близость становится продолжением деловых переговоров.

Возникновение взаимной симпатии, дружба позволяют создать встречу с идеальной женщиной, способствуют появлению чувства Любви. Только интересы дела в сочетании с интимными отношениями представляют опасность возможностью конфликта, появлению враждебности, сведению счетов.

Существует множество подтверждений того, что истинная любовь всегда была источником дополнительной энергии для гениального творчества, что наблюдается в работах и произведениях известных писателей, художников, артистов. Психолог и социолог Эрих Фромм считает, что сама любовь является видом искусства, где нет правил, но присутствует магическое чувство всех времен и народов.

Взаимная любовь приносит счастье, здоровье, долголетие. Слова маленького ребенка "мамочка я так тебя люблю", когда он вас обнимает, приносят Божественную Любовь. Вслушивайтесь в приветы и поздравления по радио, они излучают любовь. Это энергии особого качества, они повторяют энергию материнской любви, которая ничего не требует взамен, отражает благотворное влияние Божественной Любви ко всему живому.

При самозащите от негативной психической энергии произносите пожелания "Любви и прощения обид", "я люблю вас и передаю вам свою любовь", "я вас нежно люблю и обнимаю".

Межличностные отношения, которые строятся на основе чувства любви, превращают нас в генераторов любви, что резко сокращает энергозатраты биополя, является профилактикой психогенных, нейрогенных, депрессивных состояний.