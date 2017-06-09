Отдых за границей серьезно подешевел

Наконец-то россияне дождались падения цен на путешествия за границу. Во многом на снижение стоимости путевок повлияли укрепление рубля, увеличение доли лоукостеров, а также возвращение авиаперевозчиков, ушедших в кризис с рынка.

За год полеты за границу в летний сезон в среднем подешевели на 21% (до 19,7 тысячи рублей), пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование OneTwoTrip. Эти данные подтверждают и другие компании.

Так, поисковая программа Aviasales оценивает снижение цен на поездки за рубеж в 17% – до 21,2 тысячи рублей. По расчетам Biletix, за год средний чек на покупку авиабилетов за рубеж снизился на 12,3% – до 17,3 тысячи рублей.

Эксперты выделяют несколько факторов, благодаря которым отдых за границей стал доступнее. Во-первых, это значительное укрепление рубля. Во-вторых, возвращение на рынок ушедших в кризис перевозчиков. Так, например, возобновила полеты в России компания Thai Airways, а также Delta.

Кроме того, на падение цен повлияло увеличение количества маршрутов лоукостера "Победа". У многих авиакомпаний появились бюджетные тарифы, не включающие багаж. Несмотря на положительную динамику цен на рынке путешествий, эксперты подчеркивают: в ближайшее время стоимость туров все равно не достигнет уровня 2014-2015 годов.

Вместе с тем на некоторых направлениях цены на авиабилеты все же достигли уровня двухлетней давности. В первую очередь это касается перелетов в Тбилиси, Батуми и Баку. Значительно дешевле обходятся путешествия в Торонто, Нью-Йорк и Кельн.