Крым рискует потерять свою визитную карточку

Знаменитый памятник архитектуры Крыма дворец "Ласточкино гнездо" рискует упасть в море. Для того, чтобы не потерять главный туристический символ, власти полуострова приступили к работам по реставрации здания.

Как рассказалпервый зампред Госкомитета по охране культурного наследия Крыма Александр Диденко, на восстановление памятника в 2017 году было выделено 57 миллионов рублей. В ближайшие дни реставраторы получат отчеты и примут решение о том, как именно необходимо укрепить памятник, передает "Московский комсомолец".

"На сегодняшний день мы уверены, что здание дворца "Ласточкино гнездо" требует укрепления или частичной замены фундаментной плиты, которая находится в тяжелом состоянии. В то же время обследования скального массива показало, что Аврорина скала находится в состоянии лучше, чем предполагалось", – рассказала руководитель проекта из реставрационный-строительной компании "Меандр" Татьяна Кермин.

Как уточнил специалист, вариант укрепления фундаментной плиты и основания здания будет представлен на научно-техническом совете. Работы по усилению основания и фундамента дворца начнутся во второй половине 2017 года, после чего эксперты начнут реставрировать само здание.

Как подчеркнула Кермин, пока трудно сказать, сколько времени займет восстановление памятника. "Но предполагаемые нами работы дадут возможность безопасно эксплуатировать объект в течение многих десятков лет", – добавила она.

Напомним, несколько лет назад специалисты начали беспокоиться о том, что знаменитое "Ласточкино гнездо" может упасть в море. На данный момент, доступ в здание туристов уже ограничен.