Украина предложила туристам вагоны для секса

Компания "Украинские железные дороги" продемонстрировала своим гражданам и туристам настоящую европейскую лояльность. Теперь пассажиры могут спокойно предаваться любовным утехам в дороге без риска получить "душевную и физическую травмы".

О сексуальной свободе, которая царит на железных дорогах Украины, сообщил у себя в Facebook киевский журналист Вадим Добровольский. Он ознакомил подписчиков с содержанием газеты для пассажиров поездов "Магистраль-Экспресс".

В статье под названием "Любовь в дороге" авторы настойчиво предлагают читателям заняться сексом в поезде, подчеркивая, что теперь железнодорожные составы оснащены всем необходимым для этого.

"После лекции о радостях тантрического секса и рассказа об украинской красавице с бюстом 12-го размера (или 11-го, они там по тексту путаются в показаниях) я затаил дыхание. И ребята не обманули. В очередном выпуске нам рассказывают, как правильно заниматься сексом, чтобы "гойдання поїзда" не прервали "акт кохання" (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – язвительно отметил Добровольский.

В статье подчеркивается: если пассажиры решили заняться любовью, им следует обратиться к проводнику – он предоставит специальные приспособления, позволяющие сделать секс во время движения поезда безопасным. "У проводника надо взять ремни, которые, будучи прикреплены к полке и потолку, помогут не допустить "душевних і тілесних травм", – цитирует издание журналист.

Ну а тем, кого этот вариант не устраивает, компания "Украинские железные дороги" предлагает вагоны-салоны для секса. Вместо обычных полок там – широкие кровати для реализации самых "смелых фантазий".