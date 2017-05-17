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Какие болезни лечит хороший секс

Фото: GLOBAL LOOK press/CHROMORANGE
Когда вы болеете, то всеми силами стараетесь поскорее поправиться. Идете в аптеку, просите самые лучшие лекарства, выбрасываете кучу денег на лечение. Но даже не подозреваете, что лекарство от многих болезней – у вас в спальне.
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Чем же полезен секс и какие хвори он излечивает?

Головная боль. Если вы страдаете от головной боли, то не спешите отказывать возлюбленному в интимной близости. Часто головная боль у женщин вызвана слишком слабым притоком крови к коре головного мозга. Из-за этого возникают спазмы и пульсирующие приступы боли. Секс превосходно восстанавливает кровообращение, обогащает кровь кислородом, поэтому после него головная боль, как правило, очень быстро отступает. Не тянитесь за таблетками, лучше займитесь любовью.

Не всякую головную боль можно вылечить сексом. Если вас тошнит, бросает в жар и водит из стороны в сторону, причина боли может быть более серьезной, и без консультации врача не обойтись. 

Фото: GLOBAL LOOK press/Jeremy Maude

Ожирение. Самая приятная система потери веса – регулярные и интенсивные занятия любовью. Во время секса мы задействуем все группы мышц, включая мышцы малого таза. Во время секса мы тратим много энергии, следовательно, на ее выработку требуется много подкожного жира, что приводит к потере веса. Возможно именно поэтому среди настоящих фанатов секса вы не встретите обрюзгших людей.

Частое напряжение мышц во время полового акта делает тело более подтянутым и ухоженным. Очень хорошо занятия любовью влияют на мышцы пресса, рук и ног. Не любите скучную зарядку и изнурительные спортивные тренировки? Теперь вы знаете, что нужно делать.

Пониженный иммунитет. Вы часто болеете и работоспособность на нуле? Цвет кожи серый и безжизненный, а волосы тусклые? Возможно, ваш иммунитет сильно ослаблен. На помощь тоже придет интимная близость. Сексуальные забавы насытят кровь кислородом, вернут здоровый румянец, повысят работоспособность. По данным одного исследования, женщины, регулярно занимающиеся сексом, быстрее справляются со сложными заданиями, они более внимательны и сконцентрированы на работе. Только не выполняйте секс-терапию, как необходимую процедуру. Секс должен дарить радость и удовлетворение, иначе весь его лечебный эффект испаряется.

Фото: GLOBAL LOOK press/CHROMORANGE

Сердечно-сосудистые заболевания. Перманентный покой не слишком полезен для сердца. Если вы мало двигаетесь, ведете инертный образ жизни, то сердце начинает постепенно засыпать. Со временем даже самая пустяковая нагрузка будет вызывать одышку, боли и покалывания в области сердца.             

Мало того, что секс действует как зарядка, так он еще и благотворно влияет на работу сердца. Он налаживает работу органа: сердце начинает интенсивно качать кровь, частота сердцебиений увеличивается, количество сокращений возрастает. Но если вы страдаете серьезными болезнями сердца и сосудов, не слишком усердствуйте с интимной близостью. Сверх интенсивные нагрузки не принесут вам пользы.

Депрессия. Это тоже болезнь, хоть и  относится к психическому здоровью.  Затяжная депрессия губительно влияет на общее эмоциональное состояние организма, поэтому лечить ее нужно без промедления. Одно из самых лучших лекарств – хороший секс. Дело в том, что во время половой близости и после оргазма в кровь выбрасывается значительное количество гормона радости – серотонина. Именно он повышает настроение и делает жизнь яркой и красочной.

Так что не спешите в аптеку за антидепрессантами – просто займитесь сексом с любимым. После занятий любовью очень важно не отворачиваться к стенке, а лежать в обнимку, говорить, целоваться, просто держаться за руки. От этих простых нежностей лечебный эффект будет еще больше.

Оказывается, многих проблем можно избежать, если регулярно вступать в интимную близость. Это касается не только проблем с органами малого таза. Учеными уже давно было замечено, что женщины, которые не отказываются от безопасного секса, намного реже болеют женскими заболеваниям (кисты, полипы, миомы).

Так что, прежде чем хвататься за таблетки, затащите-ка вашего любимого в постель и испробуйте самое доступное лекарство.

Автор: Василий Ручкин17 мая 2017, 21:28

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