Секс после 50 улучшает память

Обследовав почти сотню сексуально активных людей в возрасте до 83 лет, ученые констатировали у них почти юношеские память и внимательность. Вывод ученых – сексом нужно заниматься до тех пор, пока есть к нему желание и возможности.

Исследование провели специалисты из Оксфорда и университета Ковентри. Ними были обследованы 73 человека почтенного возраста: самому молодому исполнилось 50 лет, самый старший отпраздновал свой 83-й день рождения. Результаты ученые опубликовали в оксфордском The Journals of Gerontology.

В тестировании приняли участие 28 мужчин и 45 женщин. Частота их интимных контактов была выявлена с помощью опросника, в котором следовало выбрать один из ответов: секс у вас бывает "никогда", "ежемесячно" или "еженедельно". После этого участникам было предложено пройти несколько тестов, предназначенных определить их когнитивную функциональность. Иными словами, ученые хотели понять – не настигло ли участников эксперимента старческое слабоумие.

Выяснилось, что сексуально активные пожилые люди, согласившиеся на тестирование, показали заметно лучшие результаты, чем их отказавшиеся от плотских утех ровесники. Например, бойкие старички и старушки вспомнили больше начинающихся на одну и ту же букву слов, оказались более внимательными и продемонстрировали лучшую визуальную память и внимательность.

"Пожилые мужчины и женщины, практикующие регулярный секс, имеют лучшее когнитивное функционирование, чем те, кто отказался от секса или делают это редко. Помимо возможных биологических объяснений, этот факт продемонстрировал нейропротекторные свойства активного социального, физического и умственного участия в преклонном возрасте", – отчитались о результатах своей работы ученые.

Российские сексологи и психологи согласны со своими зарубежными коллегами. По их мнению, отсутствие активной сексуальной жизни после 50 лет – не норма, а наоборот, повод лишний раз показаться врачу.