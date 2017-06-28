Бузова решилась на изменение внешности

Путешествия Секс и отношения Еда Мода и красота Афиша

Самое читаемое

Борющаяся с раком участница "Дома-2": Все лекарства бессильны
Состояние Марины Анисиной резко ухудшилось
Подробности свадьбы Голубкиной и Ливанова
Бузову отругали за разврат в Монте-Карло
Лена Миро назвала Пугачеву хабалистой матерью-одиночкой
партнеры
Среда 28 июня
Лента новостей
22:00
Что не стоит говорить человеку с мигренью
21:23
ФБР допрашивало сотрудников "Лаборатории Касперского"
21:00
Сбитый автобусом мужчина убежал в бар после аварии (видео)
19:50
Корчевников потрясен роскошным особняком Киркорова (видео)
19:47
В Москве на территории НИИ органической химии случился пожар
19:38
Telegram внесен в реестр Роскомнадзора
19:34
Известный певец разбился в страшном ДТП
19:13
Рози Хантингтон-Уайтли родила Джейсону Стэтхэму первенца
18:50
Маньяк с кислотой ужаснул Ставрополье
18:48
Россия накажет Трампа за грехи Обамы
18:47
Как власти Ставрополья помогают пострадавшим от наводнения
18:43
Валерию обозвали жлобихой из-за сына
18:38
В Москве в доме Брежнева нашли притон садистов
18:25
Запашный проговорился о рождении внебрачного ребенка у брата
18:22
Жена запретила известному актеру общаться с детьми на украинском
18:06
Киев пригрозил Москве украинскими гастарбайтерами
17:53
El Tempo дарит обувь за селфи с Роналду
17:52
Перед саммитом G20 устроили секс-вечеринку
17:45
Бурятские подростки с ножницами изнасиловали пенсионерку
17:42
Присяжные попросили перенести оглашение вердикта по делу Немцова
17:35
Ясновидящая предсказала скорую смерть Яковлева
17:32
Как выглядят завершившие карьеру красавицы-спортсменки
17:29
ФАС завела дело против "дочки" LG
17:15
За критику геев начнут отбирать детей
17:12
Шикарная жизнь 22-летней дочки Абрамовича
17:12
Дочь миллионера сбила насмерть байкера в Москве
17:03
Гонщицу Багдасарян третий раз задержали в Москве
16:55
Как жил "пьяный" мальчик
16:48
Литвинова шокировала Собчак смертельным диагнозом
16:32
Какие болезни россияне чаще всего привозят из отпуска
16:28
Хорошо ли вы знаете сериал "Игра престолов"?
16:28
Атамбаев и Володин встретились в Бишкеке
16:17
80-летнюю Немоляеву спасают после тяжелой потери
16:16
Дуров согласился на требования Роскомнадзора
16:03
Юморист Николай Лукинский рассказал об измене
16:00
Жена толкнула футболиста Глушакова к полуголой Бузовой
15:59
Армия бедных россиян пополнилась на два миллиона
15:59
Олегу Яковлеву стало хуже
15:58
Сколько стоит ремонт и как на нем сэкономить
15:51
Когда на московских улицах закончится ремонт
15:50
Какие опасности несут зубы мудрости
15:43
Анна Семенович испугала близких страшной болезнью
15:34
Найдена скрытая опасность загара для детей
15:16
Обидчик Шурыгиной вступил в отношения с ее мамой
15:14
Французский генерал летал на штурмовике на дачу
15:04
Старания Максаковой оказались тщетны
14:51
Охранник застрелил коллегу во время забавы с автоматом
14:50
Жена Диброва отправилась в роддом
14:48
Художница грудью нарисовала Путина и Медведева
14:46
Дапкунайте и Шпица копались в земле в центре Москвы
14:40
Ученые открыли способ регенерации сердца
14:27
Тропический шторм обрушится на Москву
14:15
Песков рассказал об отпуске Путина
14:15
Как менялась Яна Поплавская
14:07
Обнародовано свадебное фото Юлии Меньшовой
14:04
Инфантильный Порошенко расписался в своей негодности
14:04
Полуторагодовалый малыш выжил при падении из окна
14:02
Голубкиной на похоронах открыли глаза на жениха-убийцу
13:51
Бондарчук оценила старания Хазановой
13:48
Россия подала жесткий сигнал Трампу
13:40
Как распознать эпилепсию
13:39
Российские и киргизские депутаты обсудили общие темы
13:37
Евросоюз продлил санкции против России
13:27
Володин поддержал списание Россией долга Киргизии
13:25
Женщина вышла замуж за покойного возлюбленного
13:22
Друзья молятся за Олега Яковлева
13:16
Пострадавшие дольщики смогут получать компенсации
13:15
Джигурда уедет из страны после получения миллионов Браташ
13:05
На спектакле "Идеальный муж" москвич подрался с любовником жены
12:48
Скандалистка Багдасарян пожаловалась Путину
12:36
Балерина требует признать ее родной дочкой звезды "Гардемаринов"
12:32
Эрдогана бросили наедине с российской трубой
12:13
Диарея и пищевые отравления ведут к болезни Паркинсона
12:04
Названа причина госпитализации певца из "Иванушек"
11:59
На Марсе найдены останки инопланетянина (видео)
11:49
Летевший на Кубу Boeing экстренно вернулся в Домодедово
11:29
Крошечные знаменитости
11:29
Милое мяуканье хищных гепардов растрогало Сеть (видео)
11:28
Жена последнего маршала СССР скончалась в Москве
11:27
Первой жертвой Трампа стал Мадуро
11:22
Пять самых кровавых фильмов про маньяков
11:15
Украинское отчаяние из-за Крыма докатилось до космоса
10:57
Пьяные танцы угонщика в отделении ОВД рассмешили россиян (видео)
10:51
Порошенко сделал признание о Путине
10:50
"ЕР" просит Собянина организовать видеонаблюдение на всех избирательных участках
10:49
Французский депутат рассказал о претензиях к мессенджерам
10:48
Жене Краско стыдно жить в гадюшнике
10:47
Сенсационные детали дела об убийстве Вороненкова
10:38
Пьяная москвичка убила подругу в день выхода из колонии
10:23
Врачи борются за жизнь экс-солиста "Иванушек International"
10:02
Как кофе способствует похудению
10:01
ОНФ требует закрыть иловые поля в Казани
09:56
Авиакомпания заставила инвалида ползком забираться в самолет
09:44
Россиянам хотят запретить изменять женам
09:42
Москвичи спасли тонущего в пруду мужчину
09:34
Молодой жених о беременности 50-летней Яны Поплавской
09:15
Вся история Земли за одну минуту (видео)
09:07
Пелагея покинула Россию после скандала
09:02
Женщина зарезала мужа из-за неубранной постели
08:56
Работа по ночам грозит онкологическими заболеваниями
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В МГЮА объяснили установку памятной доски Сталину
Шепелев об убийстве отца Фриске
Бондарчук отчитала Максакову
Неожиданное заявление помощницы больного раком Задорнова
Как жил "пьяный" мальчик
Раскрыта причина гибели "пьяного" мальчика
Lifestyle

Бузова решилась на изменение внешности

Ольга Бузова. Фото: GLOBAL LOOK press\Anatoly Lomohov
В отличие от коллег по Дому-2, которые перекраивали себя, как только появлялись финансовые возможности, Ольга Бузова держалась очень долго и к помощи врачей не обращалась. Являясь публичным человеком, она стойко выдерживала критику в свой адрес, но уверенность пошатнулась после расставания с мужем, который предпочел ей, веселой и трудолюбивой, девушку, известную лишь хорошими внешними данными.
прочитано 2247 раз

Как часто бывает после разрыва с любимым, девушки, пытаясь заглушить боль и обиду, пускаются во все тяжкие. Желая порвать с прошлым хотя бы визуально - перекрашивают волосы. Чтобы доказать бывшему, как он ошибся - стремятся стать красивее. 

ПО ТЕМЕ

Алчность Бузовой погубила брак с Тарасовым

Бородина о личной драме Бузовой и Тарасова

Пригожин раскрыл секрет Бузовой

Бузову отругали за разврат в Монте-Карло

Ольга Бузова увеличила грудь (фото)

Являясь человеком эмоциональным, Ольга не устояла перед такого рода "терапией". На какие именно вмешательства решилась звезда Дома-2, Dni.Ru рассказала руководитель клиники антиэйдж-косметологии Estetic Alliance, медицинский эксперт широкого спектра Анна Бортейчук.

"Ольга Бузова могла бы совершить радикальные метаморфозы с внешностью, но, к счастью этого, не случилось. Возможно, близкие или врачи убедили, что она может потерять индивидуальность, – отметила эксперт. – На лице звезды заметны лишь незначительные корректировки. Могу предположить, что Ольге были проведены косметологические манипуляции для коррекции анатомических особенностей, которые усугубились с возрастом. С помощью филера гиалуроновой кислоты расправили носогубные складки, которые придавали лицу немного хищный и усталый вид, добавили объем в скуловую область для большей выразительности лица, сделали губы пухлее". 

Ольга Бузова. Фото: GLOBAL LOOK press

У Ольги Бузовой очень напряженный график, а под влиянием стресса мышцы лица входят в гипертонус, что может приводить к формированию мимических морщин, поэтому не исключено, что ей пришлось прибегнуть к ботулинотерапии. Скрыть следы недосыпа многим звездам помогает мезотерапия. Благодаря этой процедуре в кожу с помощью иглы доставляются важные питательные вещества, в результате цвет лица улучшается, синяки под глазами исчезают, пациент выглядит моложе.

Ольге повезло с генетикой – у нее отличная кожа, но время берет свое. После 25 лет синтез собственной гиалуроновой кислоты замедляется, начинается увядание. Сохранить молодость помогает биоревитализация, и, скорее всего, звезда позаботилась о глубоком увлажнении кожи.

Ольга Бузова. Фото: пресс-служба

"Если посмотреть на фото Ольги Бузовой до и после преображений у косметолога, можно заметить, что лицо стало более гармоничным. У нее однозначно есть чувство меры, поэтому она не превратилась в утку с микроносиком, а сохранила индивидуальность. Единственное, что пока выдает ее внутренние переживания, это нетипичное для хохотушки, которой она была, удрученное выражение лица (если, конечно, это не последствия неверного введения ботулотоксина), подчеркнутое темным цветом волос и интенсивным макияжем глаз", – заключила Бортейчук.

28 июня 2017, 20:24
ФОТОРЕПОРТАЖ

Самые пикантные фото Бузовой

567

комментарии

Политика

Россия накажет Трампа за грехи Обамы
Киев пригрозил Москве украинскими гастарбайтерами
Инфантильный Порошенко расписался в своей негодности
Российская армия напугала НАТО

Шоу-бизнес

Похудевшая Чехова в купальнике похожа на Боярского
Корчевников потрясен роскошным особняком Киркорова (видео)
Рози Хантингтон-Уайтли родила Джейсону Стэтхэму первенца
Знаменитый блогер о Яковлеве: Ужасно осознавать случившееся

Проишествия

Охранник застрелил коллегу во время забавы с автоматом
Женщина зарезала мужа из-за неубранной постели
Старушка кинула на удачу монеты в двигатель самолета
"Опекуна" Вороненкова жестоко убили

Lifestyle

Художница грудью нарисовала Путина и Медведева
Хорошо ли вы знаете сериал "Игра престолов"?
Пять самых кровавых фильмов про маньяков
Эрнст дал Николаеву еще один шанс
Шоу-бизнес

Шепелев об убийстве отца Фриске

Журналисты связались с телеведущим
Шоу-бизнес

Пелагея покинула Россию после скандала

Певица проводит время в Италии
Шоу-бизнес

Балерина требует признать ее родной дочкой звезды "Гардемаринов"

Девушка обратилась в столичный суд
Шоу-бизнес

Друзья молятся за Олега Яковлева

Известный певец попал в реанимацию

Гороскоп

Любовный гороскоп на июль
Раскрыт секрет счастливого брака Гуськова и Вележевой
Что происходит в жизни Елены Кориковой
Астрологический прогноз с 26 июня по 2 июля

Фоторепортажи

Как выглядят завершившие карьеру красавицы-спортсменки
Шикарная жизнь 22-летней дочки Абрамовича
Дапкунайте и Шпица копались в земле в центре Москвы
Бондарчук оценила старания Хазановой

Спорт

Возняцки полностью обнажилась для журнала
Запад унизил Поветкина безосновательно
Кокорин и Дзюба подали тайный знак после провала сборной
Беременная Серена Уильямс снялась голой

Регионы

Маньяк с кислотой ужаснул Ставрополье
Бурятские подростки с ножницами изнасиловали пенсионерку
Полуторагодовалый малыш выжил при падении из окна
Путин ошарашил простую россиянку
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru