Бузова решилась на изменение внешности

В отличие от коллег по Дому-2, которые перекраивали себя, как только появлялись финансовые возможности, Ольга Бузова держалась очень долго и к помощи врачей не обращалась. Являясь публичным человеком, она стойко выдерживала критику в свой адрес, но уверенность пошатнулась после расставания с мужем, который предпочел ей, веселой и трудолюбивой, девушку, известную лишь хорошими внешними данными.

Как часто бывает после разрыва с любимым, девушки, пытаясь заглушить боль и обиду, пускаются во все тяжкие. Желая порвать с прошлым хотя бы визуально - перекрашивают волосы. Чтобы доказать бывшему, как он ошибся - стремятся стать красивее.

Являясь человеком эмоциональным, Ольга не устояла перед такого рода "терапией". На какие именно вмешательства решилась звезда Дома-2, Dni.Ru рассказала руководитель клиники антиэйдж-косметологии Estetic Alliance, медицинский эксперт широкого спектра Анна Бортейчук.

"Ольга Бузова могла бы совершить радикальные метаморфозы с внешностью, но, к счастью этого, не случилось. Возможно, близкие или врачи убедили, что она может потерять индивидуальность, – отметила эксперт. – На лице звезды заметны лишь незначительные корректировки. Могу предположить, что Ольге были проведены косметологические манипуляции для коррекции анатомических особенностей, которые усугубились с возрастом. С помощью филера гиалуроновой кислоты расправили носогубные складки, которые придавали лицу немного хищный и усталый вид, добавили объем в скуловую область для большей выразительности лица, сделали губы пухлее".

У Ольги Бузовой очень напряженный график, а под влиянием стресса мышцы лица входят в гипертонус, что может приводить к формированию мимических морщин, поэтому не исключено, что ей пришлось прибегнуть к ботулинотерапии. Скрыть следы недосыпа многим звездам помогает мезотерапия. Благодаря этой процедуре в кожу с помощью иглы доставляются важные питательные вещества, в результате цвет лица улучшается, синяки под глазами исчезают, пациент выглядит моложе.

Ольге повезло с генетикой – у нее отличная кожа, но время берет свое. После 25 лет синтез собственной гиалуроновой кислоты замедляется, начинается увядание. Сохранить молодость помогает биоревитализация, и, скорее всего, звезда позаботилась о глубоком увлажнении кожи.

"Если посмотреть на фото Ольги Бузовой до и после преображений у косметолога, можно заметить, что лицо стало более гармоничным. У нее однозначно есть чувство меры, поэтому она не превратилась в утку с микроносиком, а сохранила индивидуальность. Единственное, что пока выдает ее внутренние переживания, это нетипичное для хохотушки, которой она была, удрученное выражение лица (если, конечно, это не последствия неверного введения ботулотоксина), подчеркнутое темным цветом волос и интенсивным макияжем глаз", – заключила Бортейчук.