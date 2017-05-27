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Гороскоп

Алчность Бузовой погубила брак с Тарасовым

Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова. Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich
Одна из самых ярких и часто упоминаемых пар в СМИ за последние несколько лет: Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов. Они называли друг друга "тарабузиками", заваливали дорогими подарками и демонстрировали всем нереальную любовь. Но этот брак с громким треском рухнул. Почему эта пара потерпела фиаско? В чем кроются причины их развода?
прочитано 1540 раз

На модель их семьи через призму астрологии и звезд посмотрел наш эксперт Алексей Фандеев.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова телеведущая

Ольга родилась при переходе Козерога в знак Водолей. Она Земля/Воздух. Движущая сила – люди и общение. Скрытый мотив - безопасность и жизнь в комфорте. Дмитрий по знаку зодиака Рыбы. Он Вода/Вода. Движущая сила – эмоции и потребности. Скрытый мотив – стремление к покою и уюту, к безмятежному состоянию.

У Ольги есть одна особенность в гороскопе – Луна в Тельце в соединении с Черной Луной. Черная Луна искажает и проверяет свою хозяйку на соблазн обогащения и накопления любой ценой. Человеку хочется все больше и больше, он не может остановиться в своих завоеваниях, преследуя целью материальную безопасность. Он словно предчувствует, что скоро источник может закончиться и спешит опробовать все способы, подчас не разбирая дороги. Тем временем, потакая лунным желаниям, Черная Луна обретает силу.

В одном из интервью Ольга сказала: "Популярность проходит: пока ты перед камерой, о тебе помнят, а закончится проект – люди найдут себе новых кумиров. Я всегда считала, что славу мне дали авансом - проект был лишь удачным трамплином, возможностью реализовать себя. Поэтому я с таким энтузиазмом хватаюсь за все новое. Хотелось попробовать себя и ведущей, и актрисой, и дизайнером одежды, и диджеем, и певицей… Кто сказал, что можно быть профессионалом в чем-то одном?"

Рядом с Луной находится еще Северный Узел хозяйки, который говорит о необходимости стабильности и создания семьи в этой жизни. Но отягощенный Черной Луной происходит все это "любой ценой". Необходимо вовремя остановиться.

Создав пару с Дмитрием, общение и взаимодействие у них шло по похожим Венерам – Ольги и Дмитрия эта планета находится в Водолее. Желание дружбы, быть на виду, зависимость от мнения толпы, лайки, лайки, лайки. Такое сочетание хорошо для брака по расчету и для публики. Но, для настоящих отношений необходима внутренняя проработка.

У Дмитрия Луна в Скорпионе в соединении с ретроградным Плутоном, что говорит о внутреннем давлении партнера, о страхах или отсутствии ограничений, также это может указывать на кармический аспект проработки семьи. У человека на подсознательном уровне может идти разрушение семьи: испытание на прочность, верность. Мы все знаем, что до Ольги у Дмитрия была супруга и ребенок. Из интервью Ольги после развода: "В самом начале отношений с будущим супругом меня предупреждали и мама, и подруги: "Подумай, Оля, он же не просто так первый раз развелся, ушел от ребенка. Если мужчина так поступает с одной женщиной, может повторить это и со следующей". Мы же всегда надеемся, что наша любовь – самая настоящая и сможет все преодолеть. Как обычно, слушала только свое сердце... Как сказала его бывшая жена – это карма".

В последнее время Дмитрий в СМИ говорит: "Думаю, теперь можно меня официально считать свободным мужчиной. Все мои сомнения подтвердились. У нас так и не получилось создать настоящую семью: я хочу детей, но, к сожалению, для этого нужно было желание двух людей", — рассказал он о Бузовой.

Не замкнутый ли это круг? Не пойдут ли его следующие отношения по той же схеме?

Он такой замечательный, достаточно успешный и востребованный в социуме. Достигнув возраста Сатурна 29-30 лет, когда человек взрослеет и приходит первая мудрость и ответственность, он начинает говорить о семье и детях. А Бузова выглядит просто карьеристкой, желающей славы. Конечно можно сказать, что на первый взгляд так оно и есть. Но причина – в обоих партнерах.

И прежде, чем уходить из семьи, стоит всегда думать о последствиях, причем как мужчинам, так и женщинам, которые встречаются с женатыми мужчинами. Вы можете не верить в карму, но любые поступки имеют причину и следствие в будущем. Ну и сама дата свадьбы была на ретроградной стационарной Венере в соединении с Южным кармическим узлом. А это значит, что это для пары была предопределена глубокая психологическая проработка и испытание на прочность. Луна в этот день была в соединении с Марсом, что дает тенденции на скандалы и разрушения семьи, материальные тяжбы и склоки. Из интервью Ольги: "Сейчас бывший муж уже сам донес до сведения прессы, что поставил мне перед свадьбой условие: я должна подписать брачный контракт, по которому в случае развода не претендую на его имущество и доходы. Пошла на это, потому что собиралась быть рядом с ним до конца своих дней, не задумалась даже, с чего вдруг он решил себя обезопасить? Наверное, нельзя было так делать. Какие могут быть условия, если есть любовь? Этот контракт стал унижением, на которое я просто закрыла глаза, потому что слепо любила".

Из вышесказанного мы видим, что этот союз идет для обоих – урок и внутренняя проработка для более серьезных и длительных отношений.

Поэтому выбирайте дни важных событий с благоприятными позициями неба. Но, что бы ни говорили звезды, человек должен использовать их значения как возможности для роста, а не заключения сердца и души. Изменяя любимым, вы изменяете себе и теряете веру в любовь. Цените близких. 

27 мая 2017, 09:58
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова в камуфляже и чулках устроила эротические танцы

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