Бузову отругали за разврат в Монте-Карло

Российская певица, актриса и ведущая Ольга Бузова наконец смогла отдохнуть от труда на ниве отечественного шоу-бизнеса и выбралась за границу. Там на смогла дать себе волю, о чем свидетельствует видео весьма провокационного танца в ночном клубе Twiga в Монте-Карло.

Ольга Бузова смогла выкроить в своем напряженном графике время на перелет во Францию. Этому событию она посвятила сразу несколько постов на своей странице в Instagram. На двух снимках певица запечатлена на трапе бизнес-джета. Еще на одной фотографии певица снялась уже на месте.

"Счастье – это просто взять, и прилететь на ужин во Францию 😻(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала она сделанный на побережье французской комунны Эз снимок. К сообщению она добавила хэштег #спасибо, однако не уточнила, кого именно следует благодарить за эту поездку. Впрочем, одним ужином дело не ограничилось.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Июн 17 2017 в 1:13 PDT

Певица успела перебраться в Монако, где, по всей видимости, банкет продолжился. Так, вместе со следующим сообщением на странице Ольги Бузовой появилось видео, на котором певица исполняет весьма откровенный и провокационный танец в ночном клубе Twiga в Монте-Карло. Впрочем, не вне поклонники ее талантов отнеслись к этому ролику благосклонно.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Июн 17 2017 в 4:55 PDT

Так, некоторые подписчики увидели в поведении Бузовой разврат и поспешили отчитать ее за это. "Прекрати так себя вести, что за позорище!", – посоветовал один из комментаторов. "Ты прекрасная, состоятельная девушка. При этом ты большая молодец, что развиваешься во всех сферах шоу-бизнеса, но поведение оставляет желать лучшего... подумай и остпинись", – добавил он.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Июн 17 2017 в 12:02 PDT

Отметим, что многие согласились с подобной оценкой ситуации. "Как будто под чем то", "неужели она себя сама не видит со стороны", "фуууу🙈🙈🙈", "Такое ощущение что "под кайфом", "Очень некрасиво со стороны!", "Почему мне так стыдно????!!!!!!!!!!!!!!!!!", – ругались комментаторы. Многие поспешили поделиться наблюдением, что певица ведет себя как дама с пониженной социальной ответственностью.

Впрочем, нашлись и те, кто поспешил защитить Ольгу Бузову от нападок недоброжелателей. Кто-то ограничился комплиментом: "Красотка 💋❤️👍", "Весились родная ❤️❤️❤️😘😘😘", "Отрывайся девочка!", "вот это тигрица!!!!". Другие решили пристыдить критиков: "Как всегда, "добрые" люди комментируют фото!", "Где женская солидарность?😗😏", "Откуда столько злости . Завидовать нельзя".