Фастфуд признали полезным для мозга

Опубликованы результаты десятилетнего исследования ученых Бостонского университета о влиянии перекусов на организм. Эксперты утверждают, что фастфуд улучшает работу мозга и даже повышает успеваемость.

Исследователи из Бостонского университета отслеживали привычки питания почти 1400 взрослых в течение 10 лет. Оказалось, что пища, которая сегодня пропагандируется как нездоровая и опасная, в действительности имеет и положительный эффект.

Так, оливки, анчоусы и каперсы, венчающие неаполитанскую пиццу, содержат высокие уровни полифенолов, улучшающих работу мозга. Блюда, в состав которых входят яйца, содержат витамин В4, отвечающий за мыслительные способности. Куркума стимулирует клетки мозга. Фалафель и суши с лососем богаты компонентами магния, повышающих качество обработки информации, а также жирными кислотами омега-3, служащих "кирпичиками" для строительства новых клеток мозга.

"Студенты настолько напряженно учатся, что у них считай не остается времени, чтобы приготовить себе нормальную еду", – приводит Daily Mail мнение диетолога Рута Тонга, высказанное им в интервью Times. Естественно, перед экзаменами, когда все силы брошены на покорение вершин знаний, проще всего перекусить "быстрой еды", что на самом деле и происходит. В итоге у "неправильно" питающихся учащихся отмечаются даже более высокие показатели на экзаменах, чем у их сверстников, питающихся "правильно", считает диетолог.

Кроме того, пришли к выводу исследователи, фастфуд явно снижает склонность к депрессии (что неудивительно, учитывая наличие в еде седативного полифенола).