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Блоги

Какие витамины помогают похудеть

Фото: GLOBAL LOOK press
Анна Бортейчук

Анна Бортейчук блогер

 Instagram-блогер, бьюти-эксперт. Руководитель клиники анти-эйдж косметологии "Estetic Alliance".
Мы часто слышим, что для того чтобы похудеть достаточно меньше есть. Однако методика простого подсчета калорий давно устарела, и сегодня есть более эффективные способы поддержания стройности и контроля над аппетитом.
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Не секрет, что нашему организму для полноценного функционирования нужны витамины, минералы, аминокислоты и другие микронутриенты. Если человек недополучает их с пищей, употребляя большое количество мусорной еды, содержащей лишь пустые калории, то возникает повышенный аппетит как требование выдать важные вещества. Поэтому, если рацион состоит из рафинированных продуктов, блюд промышленной переработки, полуфабрикатов, фастфуда и сладостей – дефицит витаминов и микроэлементов приведет к тому, что вы будите съедать больше, чем требуется, а лишние калории преобразуются в жир.

Рациональное питание, включающее в себя большое количество фруктов и овощей, злаковых, мяса, рыбы, молочных продуктов, а также прием витаминно-минеральных комплексов поможет взять аппетит под контроль.

Наибольшее значение имеют витамины группы В, особенно В12 и В8 Мио-Инозитол. Если у вас постоянно возникает непреодолимое чувство голода, которое лишь ненадолго стихает после приема пищи – это может свидетельствовать о дефиците витамина В8 – Мио-инозитола. Этот витамин отвечает за обмен сахара и жиров, но обычно не включен в мультивитаминные комплексы, а при погрешностях в питании часто развивается его дефицит. Поэтому взять аппетит под контроль помогут листовая зелень и овощи, дыня, апельсины, зеленый горох, проростки пшеницы, рисовые отруби, либо Мио-инозитол из аптеки.

Фото: GLOBAL LOOK press

Доказано, что значительный дефицит магния приводит к ожирению. Если заметили, что стали набирать вес – проанализируйте свое питание не только на предмет калорийности, но и оцените достаточно ли вы употребляете продуктов, содержащих магний (киви, водоросли, орехи, пшено), а так же минеральной воды.

Постоянно тянет на сладенькое? Стоит проверить содержание сахара и инсулина в анализах крови, так как длительное употребление простых углеводов в избыточном количестве может приводить к инсулинорезистентности. А для того, чтобы сказать сладкому нет - принимайте хром. Он поможет восстановить чувствительность рецепторов клеток к инсулину. Эффект его накопительный, поэтому курс не менее месяца, до тех пор, пока не будет восполнен дефицит этого важного для нормализации сахара в крови микроэлемента.

Те, кому мешают похудеть гормональные проблемы, должны знать, что триггером зачастую является дефицит витамина Д, который по статистике есть у 90% населения России. Витамин Д на самом деле является гормоном, среди его важнейших функций – регуляция жирового обмена. Низкий уровень витамина Д может приводить к стремлению организма накопить жир на "черный день", поэтому человек полнеет даже если питается вполне умеренно. Важно включить в свой рацион жирную рыбу, предпочтительно из южных морей, яйца и больше времени проводить на солнце, необходимом для синтеза витамина Д кожей. Также необходимо принимать препарат витамина Д, особенно женщинам старше 50 лет. Помимо прочего, Витамин Д дает антидепрессивный эффект, поэтому легче будет выдержать ограничения диеты.

Фото: GLOBAL LOOK press

А вот с Омега надо быть осторожнее – эти жирные кислоты очень полезны, так как регулируют обмен жиров и выполняют массу других полезных функций, однако при длительном чрезмерном приеме могут повышать сахар в крови. Рекомендуемая доза: 1-2 грамма в сутки.

Злоупотребление простыми углеводами зачастую связано с кандидозом кишечника – когда равновесие микрофлоры нарушается и повышается количество грибов. В итоге именно они диктуют вам, что хотят есть. Поэтому чтобы заморить их голодом, будет полезно ограничение сахаров, а также таких продуктов как хлеб (свыше 24 часов после выпечки), кефир, сыр с плесенью, любой дрожжевой выпечки. Также источниками Кандиды являются мятые фрукты и овощи. 

Фото: GLOBAL LOOK press

Питание, изобилующее трансжирами и сахарами будет способствовать развитию метаболического синдрома – заболевания, называемого в народе "нарушение обмена веществ".  Если вы долгое время безуспешно пытаетесь похудеть – поверьте уровень лептина в крови. Лептин – это гормон голода, именно он посылает сигнал в мозг о насыщении. Однако при систематическом употреблении "мусорной" еды – чувствительность к этому гормону снижается, и развивается лептинорезистентность, что приводит к перееданию и набору веса.

Для того, чтобы нормализовать уровень лептина – важно отказаться от сладких газированных напитков, продуктов, содержащих дешевое пальмовое масло, фастфуда и сладостей; увеличить физическую активность. В сложных случаях врач-эндокринолог подберет медикаментозную коррекцию.

Важно помнить, что жировая ткань, особенно на животе – влияет на выработку гормонов голода и липолиза, поэтому, если своевременно не скорректировать питание, похудеть с каждым набранным лишним килограммом будет сложнее и сложнее.

15 июня 2017, 10:52

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