Что возбуждает любителей порно

В этом году популярному видеопорталу для взрослых PornHub исполняется десять лет. В честь юбилея сайт проанализировал сексуальные предпочтения своих посетителей, сделав весьма занятные выводы.

Ежедневно порнопортал посещают 75 миллионов человек. Изучив активность просмотров более десяти миллионов роликов, специалисты PornHub установили, что поколение миллениалов (людей, родившихся после 1981 года) предпочитает порно в жанре косплей, то есть то, в котором актеры занимаются сексом в костюмах известных персонажей, передает журнал New York Magazine.

Среди женщин больше всего поклонниц порно живет в Бразилии и на Филиппинах. Интересно, что в плане жанров представительницы слабого пола предпочитают лесби-видео.

Различается и то время, которое пользователи тратят на просмотр роликов в разных жанрах. Так, просмотр видео в категории "рыжие" отнимает в среднем 6 минут 37 секунд. А вот на жанры "старые" "юные" люди тратят больше времени – в среднем, 11 минут 13 секунд.



Самое популярное время для просмотра – полночь, что вполне естественно. Трафик сайта сильно падает в праздники – например, в День Святого Валентина (17%), а также в канун Рождества (45%). Однако на следующее утро после Рождества, напротив, желающих посмотреть порно прибавляется на 34%.

Как отмечают авторы исследования, предпочтения пользователей иногда сильно трансформируются под влиянием громких событий. Например, после ограбления Ким Кардашьян пользователи стали особенно часто искать видео в категории "взломщик". После смерти легендарного кубинского лидера Фиделя Кастро, резко возросла популярность порно с участием кубинских горничных. А после победы на президентских выборах Дональда Трампа трафик сайта резко вырос на 10%.