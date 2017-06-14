Что возбуждает любителей порно
Ежедневно порнопортал посещают 75 миллионов человек. Изучив активность просмотров более десяти миллионов роликов, специалисты PornHub установили, что поколение миллениалов (людей, родившихся после 1981 года) предпочитает порно в жанре косплей, то есть то, в котором актеры занимаются сексом в костюмах известных персонажей, передает журнал New York Magazine.
Среди женщин больше всего поклонниц порно живет в Бразилии и на Филиппинах. Интересно, что в плане жанров представительницы слабого пола предпочитают лесби-видео.
Различается и то время, которое пользователи тратят на просмотр роликов в разных жанрах. Так, просмотр видео в категории "рыжие" отнимает в среднем 6 минут 37 секунд. А вот на жанры "старые" "юные" люди тратят больше времени – в среднем, 11 минут 13 секунд.
Самое популярное время для просмотра – полночь, что вполне естественно. Трафик сайта сильно падает в праздники – например, в День Святого Валентина (17%), а также в канун Рождества (45%). Однако на следующее утро после Рождества, напротив, желающих посмотреть порно прибавляется на 34%.
Как отмечают авторы исследования, предпочтения пользователей иногда сильно трансформируются под влиянием громких событий. Например, после ограбления Ким Кардашьян пользователи стали особенно часто искать видео в категории "взломщик". После смерти легендарного кубинского лидера Фиделя Кастро, резко возросла популярность порно с участием кубинских горничных. А после победы на президентских выборах Дональда Трампа трафик сайта резко вырос на 10%.
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